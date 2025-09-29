十大屋苑周末14宗成交　按周升27.3%　創12周新高

十大屋苑本周末錄得14宗成交，按周增加27.3%，連續3周企穩雙位數水平，更創下12周(約3個月)新高。當中嘉湖山莊表現最好，錄4宗成交，黃埔花園錄3宗居次，零成交屋苑則減少至兩個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受惠於減息及施政報告雙重利好，加上本周末天色轉晴，一二手市場成交皆旺，反映買家入市信心增強，用家及投資者均積極入市。一手市場方面，西半山新盤昨天首輪價單50伙一Q清枱，新盤貨尾去貨速度亦加快，帶動整體一手銷情，周末一手市場料錄得超過130宗成交。隨著樓市全面回暖，預計第四季樓市將價量齊升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城本周末錄得1宗成交，為金星閣(52座)中層F室，實用面積701平方呎，以1000萬元成交，實用呎價14265元。原業主於2008年以約370萬元購入單位，帳面獲利約630萬元，升值約1.7倍。減息後樓市氣氛持續向好，太古城成交速度理想，本月累錄23宗成交，追平上月全月成交量，本月平均實用呎價約15364元。

息口回落，買家加快入市決定。海怡半島本周末錄得2宗成交，屬兩個月以來最旺周末。成交單位包括31座高層E室，實用面積662平方呎，採三房套房間隔，以849萬元成交，實用呎價12825元。原業主於1998年以約388萬元入市單位，現轉手賬面獲利約461萬元，單位27年間升值約1.2倍 ; 另一宗成交為7座低層D室，實用面積637平方呎，三房套房間隔，以820萬元成交，實用呎價12873元。原業主於1996年以約370萬元入市，持貨約29年，賬面獲利約450萬元，升值約1.2倍。

海怡半島。（資料圖片）

九龍區方面，麗港城本周末錄得1宗成交，打破上周末零成交局面。新成交為4座中層F室，實用面積517平方呎，兩房間隔，以568萬元易手，折合實用呎價10986元。

新界區方面，沙田第一城本周末錄得1宗成交，單位為41座低層A室，實用面積284平方呎，兩房間隔，原本叫價410萬元，上車客議價後以398.8萬元承接，共減11.2萬元，折合實用呎價14042元。原業主於2003年底以約76.3萬元購入單位，賬面獲利約322.5萬元，單位22年間升值約4.2倍。

映灣園本周末錄得1宗成交，為6座高層D室，實用面積706平方呎，三房套廁間隔，享山景，叫價700萬元，剛以685萬元成交，實用呎價9703元。原業主於2016年以575萬元購入單位，持貨約9年，賬面賺110萬元或19%。