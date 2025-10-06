購買力回流二手市場　十大屋苑15宗成交按周增7.1%　創3個月新高

十大屋苑本周末錄得15宗成交，按周增加1宗或7.1%，創3個月新高。成交集中於九龍區，佔10宗。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨著減息及施政報告效應浮現，市場氣氛逐漸升溫。而且，近期多個發展商正籌備全新銷售部署，未有大型新盤推出，令購買力回流二手市場，帶動整體交投活躍。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城本周末錄得3宗成交，創近8個周末新高，平均實用呎價約15503元，按周增加8.7%。智星閣高層G室，實用面積664平方呎，3房套間隔，現以988萬元連約成交，折合實用呎價14880元。據了解，原業主於2011年以758萬元購入單位，2020曾作內部轉讓，是次轉手賬面獲利230萬元或約3成。另外兩宗成交為冠天閣低層A室及中層A室，實用面積同為593平方呎，2房間隔，分別以925萬元及955萬元成交，平均實用呎價15599元及16105元。

康怡花園周末錄1宗，打破9個周末零成交局面。康怡花園E座中層6室，實用面積522平方呎，2房間隔，向東南，最終以658萬元獲上車客承接作自用，平均實用呎價12605元。據悉，原業主於2020年以835萬元買入單位，持貨5年，賬面蝕讓177萬元或約21%。

太古城。(資料圖片)

九龍區方面，本周末新都城錄2宗成交，平均實用呎價約13172元。成交單位為2期6座低層D室，實用面積441平方呎，2房間隔，現以521萬元成交，折合實用呎價11814元。原業主於2022年以675萬元購入單位，持貨約3年，賬面蝕讓154萬元或約22.8%。另一宗成交為2期3座高層C室，實用面積363平方呎，成交價538萬元，折合實用呎價約14821元。

美孚新邨今個周末錄2宗成交，包括美孚新邨百老匯街124號極高層C室，實用面積611平方呎，2房間隔，開價570萬元，現以550萬元成交，折合實用呎價9002元。原業主於2016年以600萬元購入單位，持貨9年，是次沽出賬面蝕讓50萬元或約8.3%。

美孚新邨

麗港城本周末交投熾熱，錄4宗成交，創近4年周末成交新高。其中2座高層B室，實用面積517平方呎，2房間隔，成交價550萬元，平均實用呎價10638元。原業主於2014年以532萬元購入單位，持貨11年，是次轉手賬面獲利約18萬元或約3.4%。

新界區方面，嘉湖山莊本周末錄得1宗成交，成交單位為美湖居8座中層B室，實用面積623平方呎，3房套間隔，叫價520萬元，最終以495萬元成交，平均實用呎價7945元。據悉，原業主於1998年以194.3萬元購入單位，持貨27年，是次轉手賬面獲利300.7萬元，單位升值1.5倍。