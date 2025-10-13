中美關係轉緊張、買定入市趨審慎　十大屋苑周末9宗成交急挫4成

十大屋苑本周末僅錄得9宗成交，按周下挫4成，創5周新低，並重返個位數交投量，零成交屋苑增至4個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國突然宣布下月起對中國加徵100%關稅，令中美關係轉趨緊張，為後市增添不明朗因素，買家入市態度隨即變得審慎，尤其是中高價物業群，加上各區平盤早已被市場吸納，所餘無幾，而且多個新盤排隊登場，開價貼市，亦間接拖慢整體二手交投步伐。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城本周末僅錄得1宗成交，較上周少2宗。市場最新錄得鄱陽閣高層F室交投，實用面積545平方呎，兩房一廁間隔，座向東南，享市景及山景，剛以686萬元成交，折合實用呎價12,587元。據了解，原業主於2009年以368萬元購入單位，持貨16年，是次轉手賬面獲利318萬元，單位期內升值86%。

太古城。(資料圖片)

九龍區方面，美孚新邨今個周末錄3宗成交，按周多1宗，本周成交包括美孚新邨6期恆柏道8號中層B室，實用面積612平方呎，兩房間隔，開價668萬元，現降價46萬元，以622萬元成交，折合實用呎價10,163元。原業主於2011年1月以458萬元購入單位，持貨14年，是次沽貨賬面獲利164萬元離場，單位升值36%。

黃埔花園本周末成交較上周少1宗，僅錄得1宗交投，由分行促成，單位為2期10座中層D室，實用面積389平方呎，屬兩房一廁間隔，向東，望內園球場景，最新成交價530萬元，平均實用呎價13,625元。

美孚新邨

新界區方面，嘉湖山莊本周末錄得1宗成交，成交單位為麗湖居7座高層F室，實用面積442平方呎，兩房間隔，單位座向正南方，望內園泳池景，剛以433萬元成交，平均實用呎價9,796元。據悉，原業主於2022年4月以545萬元購入單位，持貨3年半，是次轉手賬面需蝕讓112萬元離場。

映灣園本周末錄得1宗成交，單位為8座高層D室，實用面積634平方呎，建築面積865呎，三房一廁間隔，單位座向東方，享開揚翠綠山景，最新成交價638萬元，平均實用呎價10,063元。據悉，原業主於2003年8月以168.3萬元購入單位，持貨22年多，現轉手賬面獲利469.7萬元離場，單位期內升值近2.8倍。