甯漢豪：洪水橋片區傾向「雙信封制」招標　考慮分期支付地價

有議員就推動北部都會區發展的措施向政府提問，發展局局長甯漢豪回覆表示，計劃先為洪水橋「片區」於今年年底進行招標，而另外兩個「片區」則計劃於明年陸續推出。



甯漢豪指，正因應市場意見，調整洪水橋「片區」的相關安排和要求，包括將私營房屋住宅用地由2幅增至3幅，以及取消要求投標者興建一條主要道路以減少建設公共設施的要求，增加項目的盈利能力。

私宅地增至3幅、取消興建主要道路等增加盈利能力

「片區」內有三幅企業及科技園用地，原本只要求成功投得片區的企業發展和營運其中一幅，其餘兩幅只需完成土地平整後交還政府。政府正考慮在標書提供選項，讓願意參與建設片區內更多產業用地的投標者，在「雙信封制」的招標模式下為此額外承擔而獲得分數。另外，政府正考慮提供較長的建築規約，以及較有彈性的地價繳付安排，包括分期支付。年底招標時會公布最終安排。

發展局局長甯漢豪。（夏家朗攝）

洪水橋「片區」傾向採用「雙信封制」招標

甯漢豪又表示，將靈活批撥北都內的土地，推動企業落戶和投資。如果是採用招標方式，可因應情況考慮是否單純看投標者出價，或採用「雙信封制」方式進行招標。最近創新科技及工業局推出的沙嶺數據園區用地，便採用了「雙信封制」招標模式，洪水橋「片區」亦傾向採用這種模式招標。

採用「雙信封制」招標，將綜合考慮非價格和價格建議，並按個別情況制訂評審的比重和元素。以沙嶺的招標作為例子，非價格建議和價格建議的比重分別為百分之七十和百分之三十，非價格建議會評審投標者在投資和發展產業方面為香港帶來的貢獻，例如聘用人數、投資規模和啓用時間。

2023年《施政報告》提出把沙嶺改劃為創科用地，建造先進算力中心。

河套香港園區正招租

她又指，河套深港科技創新合作區香港園區（河套香港園區）第一期首三座大樓已落成。港深創新及科技園有限公司（港深創科園公司）正積極推進相關的招租工作，現時已經與近30家分別來自內地、香港及國際的企業、大學及研究機構就進駐河套香港園區深入磋商，其中相當部分已簽署租約，預計首批涵蓋生命健康科技、微電子、新能源及人工智能等支柱產業的租戶將於今年年底前正式投入營運。港深創科園公司的招租工作正持續進行中，簽署租約的企業和機構將會陸續有所增加。