市場預期月底減息　十大屋苑周末錄11宗成交　按周增22.2%

十大屋苑周末僅錄得11宗成交，按周增加2宗或22.2%%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期整體市況向好，買家入市信心增，近期市場上沒有大型新盤推出，一手及二手市場平穩向好發展，昨日港島區新盤亦錄即日沽清的佳績，市場預期月尾美國會再減息，預期市場氣氛會進一步轉旺。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城本周末錄得1宗成交，較上周無升跌。屋苑最新錄得恆山閣中層A室交投，單位實用面積593平方呎，建築面積691平方呎，兩房一廁間隔，座向東北，享園景，剛以750萬元成交，折合實用呎價12648元。

太古城。(資料圖片)

九龍區方面，麗港城本周末錄得1宗買賣成交，新成交包括3座低層E室，建築面積857平方呎，實用面積687平方呎，3房間隔，日前以685萬元沽出，折合平均實用呎價9971元。原業主於2013年以571萬元買入單位，持貨12年，帳面獲利114萬元，單位升值20%。

新都城本周末錄一宗成交，單位為2期10 座高層B室，實用面積363平方呎，2房間隔，現以523.8萬元成交，平均實用呎價14430元。原業主於2009年以183萬元買入單位，持貨16年，帳面獲利340.8萬元，單位升值186%。

新都城三期都會豪庭。（羅敏妍攝）

新界區方面，沙田第一城本月暫錄9宗成交，本週末錄一宗成交，單位為20座低層C室，建築面積395平方呎，實用面積327平方呎，2房間隔，日前以410萬元沽出，折合平均實用呎價12538元。原業主於2014年以328萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利82萬元，單位升值25%。

新界區方面，本週末映灣園錄1宗成交，週末成交單位為9座高層E室，實用面積548平方呎，2房間隔，議價後以530萬元將單位易手，折合平均實用呎價9672元。據了解，原業主於2012年以390萬元購入單位，持貨13年，是次沽出賬面獲利140萬元，賺幅約35.9%。