新世界華潤元朗南項目補地價4.45億　呎價1589元　平同區7成

北部都會區持續發展，發展商開始進行補地價。新世界發展（0017）與華潤置地的元朗南住宅項目第一期，新近完成補地價，涉及金額4.45億元，每平方呎樓面補地價約1,589元，較同區項目4年前補地價金額大跌約7成。



新世界發展表示，項目將於今年內動工，將提供約700伙單位。又指集團擁有1,500萬平方呎土地儲備，不少位於北部都會區內的優質地段。集團會繼續透過不同途徑，加快釋放農地價值及資金回籠，亦會積極引入戰略合作夥伴，進一步提升整體發展潛力。



較同區4年前低價低出6至7成

翻查資料，同區元朗南對上的補地價項目，可以追溯至2021年。嘉里（0683）就元朗南兩幅農地補地價，即現已發展為朗天峰及朗日峰，當時每平方呎樓面補價分別為4,637及5,421元。相較之下是次新世界元朗南項目補地價較4年前地價，大幅回落6至7成。

另外，亦較2016年恒地元朗南尚悅．方每平方呎樓面補地價約1,830元，低出約13％。

元朗朗天峰。（黃祐樺攝）

共同開發15萬呎用地 可建樓面面積72萬呎

新世界與華潤置地早於2022年10月簽署北部都會區項目合作意向書，探討共同開發區內農地的可行性。2023年簽署的合作協議，主要就北都共同發展制定框架，其中兩幅位於元朗南一帶，佔地近15萬平方呎的用地將先行發展，可建樓面面積共約72萬平方呎，提供約1,800伙住宅單位。