減息下二手交投活躍　十大屋苑周末10宗成交　按周升25%

十大屋苑本周末錄得10宗成交，較上周8宗多2宗或升25%，零成交屋苑維持4個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入減息周期後，樓市交投氣氛持續向好，買家普遍看好後市，入市意欲大增，積極睇樓，有助帶動交投向升。惟部份地區的平價筍盤開始出現短缺，市場需時消化，而且談判需時，料二手交投平穩向升。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，海怡半島本周末同樣錄得1宗成交，成交單位為15座低層G室，實用面積882平方呎，屬四房套房間隔，單位座向西南方，享優質全海景，現以1395萬成交，平均實用呎價15816元。原業主於2001年5月以470萬元購入單位，持貨24年，現轉手賬面大幅獲利925萬元離場，單位升值近2倍。

海怡半島

九龍區方面，美孚新邨本周末錄得2宗成交，交投氣氛不俗，平均實用呎價10299元。屋苑2期恆柏街3號中層B室，實用面積509平方呎，原則兩房間隔，單位座向東北方，望山景，原以560萬元放售，現減至555萬元獲同區用家承接，折合實用呎價10904元。原業主於2004年1月以130.5萬元買入該址，現沽貨賬面獲利424.5萬元，單位21年間升值逾3.2倍。

美孚新邨

新界區方面，沙田第一城本周末成功錄得2宗成交，其中一宗成39座中層G室，實用面積304平方呎，兩房一廁間隔，向西北街景，最新以428萬元成交，折合實用呎價14079元。原業主於1997年7月以225萬元購入單位，持貨已經28年，現沽貨賬面可獲利203萬元，單位升值9成。