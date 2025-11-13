荃灣永順街住宅地明截標　測量師料每呎地價3500元、估值15億

荃灣永順街住宅官地招標，將於明日（11月14日）截標，市場預期，該地皮估值約12.2億至21.7億元，每呎樓面地價約2,800元至5,000元。



普縉總監（估值及諮詢）李雋傑表示，上述地皮為政府本季唯一一幅推售的住宅用地，地盤毗鄰環宇海灣和荃灣公園，現時主要用作臨時停車場，預料每呎樓面地價約3,500元，地皮總值約15億元。



李雋傑表示，賣地章程內設有最低單位面積280平方呎的要求，同時並沒有針對項目最大上蓋面積、層數及高度的條款限制，發展商應參考其他相關政府部門針對以上方面的有關規限。 項目非工業部分（不包括私人住宅、倉庫、酒店、政府地方及加油站部分；包括中標者根據賣地章程下需負責興建的行人道、天橋接駁處以及公眾停車場部分）不可拆售。項目發展期止於2031年9月30日。

中標者需自費建多項設施

除此之外，李雋傑指，根據賣地章程，中標者需滿足多項賣地條件，其中包括自費負責興建一體弱長者家居照顧服務隊處所(淨作業樓面面積不少於2,765平方呎)及相關的停泊車設施、一留宿特殊幼兒中心(淨作業樓面面積不少於7,304平方呎)、一個專用上落客貨區；以上相關面積在計算總樓面面積時可獲豁免。

同時中標者需自費負責於地盤內興建2個行人天橋接駁處，以供連接未來擬建的行人天橋；同時需自費興建一個提供175個私家車車位和32個輕型貨車車位的公眾停車場，此部分不可拆售，有關樓面在計算總建築面積時將可獲豁免。

引入停車場總樓面面積豁免安排

值得留意，是次賣地章程已引入在2025《施政報告》提出有關私人發展項目停車場總樓面面積豁免安排的優化措施，容許地面不多於兩層停車場的總樓面面積獲全數豁免，亦無須以興建部分停車場於地庫作為先決條件。

荃灣永順街住宅地。

上述用地現為環宇海灣跟德士古道工業中心之間露天停車場，涉及地盤面積約70,127平方呎，最高樓面面積約434,790平方呎，將提供約780伙。

據賣地章程，招標條款規定，該地日後用作發展私人住宅的總樓面面積最多為420,765平方呎，剩餘約14,025平方呎總樓面則需用作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，估計一般將用作商舖等用途。

中標發展商亦需要確保發展項目在2031年9月30日或以前落成。

另外，中標發展商需另建一個淨作業樓面面積不少於2,765平方呎的體弱長者家居照顧服務隊處所、淨作業樓面不少於7,304平方呎的留宿特殊幼兒中心，及停車場。而條款亦加入《施政報告》的最新措施，取消興建地庫停車場為豁免納入總樓面面積的強制條件，發展商如在該地地面興建不超過2層停車場，其總樓面面積可獲全數豁免。