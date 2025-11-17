十大屋苑周末16宗成交　按周升60%　買家入市步伐明顯加快

十大屋苑本周末錄得16宗成交，較上周10宗多6宗或升60%，零成交屋苑減至3個，最多成交屋苑為嘉湖山莊及黃埔花園，均錄5宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，11月份市場充斥利好消息，一手及二手市場均熱鬧，減息後，樓市交投氣氛持續向好，不少買家看好後市，怕遲買會貴，入市決定加快，只要業主提供合理議價空間，單位亦有承接，料本月整體交投持續正面發展。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，海怡半島本周末錄得1宗成交，成交單位為10座中層H室，實用面積869平方呎，屬3房套房間隔，以1400萬成交，平均實用呎價16110元。原業主於2010年以945萬元購入單位，持貨15年，現轉手賬面獲利455萬元離場，單位升值48.1%。

海怡半島

九龍區方面，麗港城本周末錄得1宗買賣成交，新成交包括37座低層A室，建築面積937平方呎，實用面積748平方呎，3房間隔，日前以720萬元沽出，折合平均實用呎價9626元。

近期整體交投氣氛向好，黃埔花園本周末錄得5宗成交，屋苑最新錄5期7座低層G室成交，實用面積680平方呎，連租約以768萬元沽出，折合實用呎價11294元。

麗港城 。（資料圖片）

新界區方面，嘉湖山莊本周末錄得5宗成交，交投暢旺，買家入市信心明顯充足。本週末成交單位包括景湖居14座低層H室，實用面積550平方呎，3房間隔，開價約470萬元，最終以453萬元成交，折合實用呎價8236元。據了解，原業主於2012年以213.8萬元購入單位，持貨13年，是次沽出賬面獲利239.2萬元，升值112%。