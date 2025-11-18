尖沙咀海員之家重開　設75間客房、房價850元起　設會員收費模式

重建歷時7年的尖沙咀中間道11號「海員之家」，今日（18日）正式重開並開放予傳媒預覽，重建後的海員之家與尖沙咀金普頓酒店共用一幢大廈，當中地下至9樓屬海員之家，並由其獨立經營、管理及運作。「海員之家」以香港及海外所有海員為服務對象，每晚房價850元起，並採用月費會藉收費模式運作，從事海事業務行業人士月費約由700至740元。



海員之家總經理胡穎怡表示，海員之家的服務對象為香港及海外所有海員，以及從事航海事務相關人員，並採用月費會藉收費模式運作。目前已有616海員登記可以使用設施，另有100個從事海事業務行業人士的收費會員，月費約由700至740元。

她指出，重建後的海員之家提供75間客房，面積由194平方呎至302平方呎，雖然數量較重建之前的100間客房有所減少，但重建後有別以往海員需要使用共享浴室，現改為每間客房可提供獨立洗手間。至於客房亦分為單人房、雙人房，以及5間連露台客房，同時亦有16間相連客房，方便有家庭需要的海員及其家屬。

海員之家需自負盈虧 每晚房價850元起

至於客房收費方面，房間每晚房價約由850元起，亦會包早餐。由於正值海運週，目前收費約為1,000元，但一般而言海員之家是與船公司簽署合約，故入場收費只需約850元。在今年9月初已經試業，當時開放35間客房其入住亦有一半。

胡穎怡強調，海員之家與一般商業酒店收費制度不同，房費較為平穩，並不會因為某段時間而出現大幅波動，亦會預留部份房間應付船公司突發需要，預期未來兩至三年可達8至9成入住率，期望可以做到自負盈虧。不過因為與商業酒店運作模式稍有不同，料回本期需時較長。

教堂可容納200人、提供證婚服務

重建後的海員之家，除了提供75間客房外，亦有5間多功能活動室、餐廳、咖啡酒廊、健身室、游泳池，以及可容納約200名人的教堂。當中教堂是可以開放公眾，開放時間為朝7晚9，周日亦會有崇拜活動，最快明年底可提供證婚服務。

另教堂牧師亦是輔導員，可為海員提供輔導及支援。至於餐廳以地中海主題，可容納74人，目前亦收到一半聖誕訂座，料稍後正式開放及宣傳後可吸引更多訂座查詢。

重建總投資額高達約60億

尖沙咀中間道11號海員之家屬於重建項目，由已故新地（0016）前主席郭炳湘創立的帝國集團在2018年2月獨資投得項目發展權，帝國集團曾指總投資額高達約60億元，整個項目總樓面約34.68萬平方呎，其中預留約5萬平方呎樓面作為海員住宿及康樂設施。目前項目已重建為一幢樓高42層的大樓，海員之家位於地下至9樓，而樓上11至50樓則為金普頓酒店。

