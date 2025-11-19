香港置業：400萬以下一手交投逼1850宗　創一手例後新高紀錄

香港置業研究部董事王品弟表示，發展商今年以吸引價策略積極推售新盤，當中不乏細價單位，再加上2月尾《財政預算案》宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，以及股市上揚及減息等利好因素，帶動今年細價新盤銷情。



香港置業資料研究部綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，本年至今(截至11月17日)400萬元或以下一手錄1,847宗成交，已超越去年全年的1,122宗約64.6%，更超越2016年高位1,829宗，創自2013年一手銷售條例以來新高。

↓↓每年400萬元或以下一手成交量↓↓

400萬元或以下一手成交新界區佔近8成

至於本年至今(截至11月17日)400萬元或以下一手成交中，新界區錄1,431宗，三區中最多，佔總數約77.5%，遠超九龍區(包括將軍澳及西貢)的374宗，佔總數約20.2%，而港島區僅錄42宗，佔總數約2.3%。

↓↓本年至今400萬元或以下一手成交量分布↓↓

本年至今(截至11月17日)400萬元或以下一手成交，新界區佔大多數，主要因區內有新盤錄不少400萬元或以下一手成交；事實上，400萬元或以下一手成交新盤首3位均位處新界，而其中位於大埔的上然錄最多，有498宗成交，佔總數約27%；其次為位於屯門的黃金海灣，有315宗成交，佔總數約17.1%；位於元朗的朗天峰緊隨其後，有212宗400萬元或以下一手成交，佔總數約11.5%。值得留意，400萬元或以下一手成交新盤首3位的宗數合計已佔總數超過一半。