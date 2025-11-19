佐敦瑧爾預告明開價、首批不少於30伙　兩房示位曝光採大地色主調

新世界發展（0017）旗下佐敦新盤項目瑧爾今日（19日）首度開放示範單位予傳媒參觀，並預告明日公布首張價單，首批將不少於30伙，預計最快下周展開首輪銷售。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目明日公布首張價單，將提供不少於30伙，涉及一房至兩房單位，將視乎市場反應考慮加推，最快下周展開首輪銷售，不排除會以一輪過「All in」推出。樓盤將於周五開放示範單位予新世界會員參觀，周六對外開放示範單位。

↓↓瑧爾18樓B室示範單位↓↓

發展商今日開放一伙兩房連裝修無改動示範單位、屬第18樓B室，實用面積380平方呎，客飯廳呈長方形開即外接三合一露台，包括兩組自家設計晾衣杆。單位整體色系以大地色為主調，局部搭配橄欖綠色，並透過家具配置、地毯及特色藝術鏡等元素，劃分客廳與飯廳功能。

採梗廚設計亦配備了窗戶，將自然光與清新空氣引入室內，另外亦有基本家電。浴室屬明廁設有窗，設有多功能鏡櫃，採用雙插座設計，提供USB和電源插座，更預留空間放置風筒等小型家電用品。

其中一間客房設計成書房，主人房主人睡房以恬靜舒適為設計核心，空間以淺灰與大地色系為主調，可放置雙人床及衣櫃，有落地玻璃可增加採光。

瑧爾全盤提供63伙，包括57伙標準單位，以及6伙特色單位，全屬一至兩房戶，包括1房連開放式廚房、2房連開放式廚房及2房連梗廚，實用面積由212至380平方呎。

↓↓佐敦新盤瑧爾圖則↓↓