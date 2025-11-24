十大屋苑周末7宗成交　按周回落56.3%　一半屋苑零成交

十大屋苑周末錄得7宗成交，較上周末的16宗，按周減少56.3%，重返單位數水平，並創11周新低，當中有5個屋苑零成交。太古城及黃埔花園表現最好，各錄2宗成交。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，現時一手及二手市場買家信心一致，均看好後市，整體樓市表現活躍。新盤市場銷情持續強勁，上周五再有全新盤即日沽清，二手市場同樣熱鬧，現時入市買家以用家為主，隨著樓價持續上升，議價時間有所延長，加上新盤百花齊放，分薄客源，令二手成交速度減慢，惟整體二手市場表現仍保持活躍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城本周末錄得2宗成交，其中包括泰山閣低層F室，實用面積582平方呎，間隔屬屋苑兩房則王，向正南，望球場及街景，以818萬元易手，實用呎價14055元。

十大屋苑太古城。（資料圖片）

九龍區方面，美孚新邨本周末錄得1宗成交，為二期吉利徑7號中層D 室，實用面積705 方呎，三房間隔，叫價750萬元，成交價728萬元，實用呎價10326元。

黃埔花園本周末錄得2宗成交，相比上周末5宗減少6成。成交包括2期2座高層H室，實用面積389平方呎，以500萬元成交，實用呎價12853元。此外，5期8座高層B室，實用面積680平方呎，三房套房間隔，以838萬元易手，實用呎價12324元。

美孚新邨

新界區方面，沙田第一城本周末錄得1宗成交，按周無升跌。最新錄46座中層F室成交，實用面積284平方呎，兩房間隔，以408萬元沽出，實用呎價14366元。原業主於1996年以157萬元購入單位，持貨29年，賬面獲利251萬元，單位升1.6倍。

嘉湖山莊本周末錄得1宗成交，較上周末的5宗回落80%，平均實用呎價9338元，按周升14.7%。最新成交為美湖居4座高層C室 3，實用面積544 平方呎，3房間隔，開價530萬元，放盤1個月即沽出，減價22萬元，以508萬元成交，實用呎價9338元。據了解，原業主於2016年10月以438.8萬元購入單位，持貨約9年，賬面獲利69.2萬元，升值15.8%。