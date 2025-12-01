十大屋苑周末8宗成交　按周增加1宗、平穩橫行

本周末市民情緒不佳，睇樓及買賣意欲一般，十大屋苑本周末錄8宗成交，按周增加1宗，平穩橫行。11月全月錄201宗成交，按月減少7.8%，成交呎價方面，太古城受個別成交影響錄跌幅，其他9個屋苑均錄升幅。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原城市領先指數CCL最新報143.46點，連升3周，向上升穿143點撤辣前低位，反映樓價已觸底回升，相信待市民心情平復後，成交量會回升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，三個指標屋苑周末均未錄成交。中原地產東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，業主看好後市，陸續收窄議價空間，部份更封盤反價，拖慢成交。太古城本周末未錄成交，全月累錄18宗成交，按月下跌14.3%，受個別成交拖累，平均實用呎價下跌4.9%，報14554元。

十大屋苑太古城。（資料圖片）

九龍區方面，新都城本周末錄1宗成交，全月錄12宗成交。周末成交單位為新都城二期10座高層C室，實用面積363平方呎，2房間隔，現以552萬元成交，平均實用呎價15207元。

美孚新邨今個周末錄1宗成交，全月最終錄44宗成交，平均實用呎價10088元，按月分別上升91.3%及1.3%，交投造好。

美孚新邨

新界區方面，嘉湖山莊本周末錄得1宗成交，全月累錄29宗，較上月少2宗或約6.5%。周末成交單位為，賞湖居6座低層C室，實用面積551平方呎，3房間隔，現以470萬元成交，平均實用呎價8530元。據悉，原業主於2005年以123萬元購入單位，持貨20年，是次轉手賬面獲利347萬元，單位升值2.8倍。

沙田第一城周末錄2宗成交，全月錄19宗，按月下跌29.6%。周末成交包括，51座低層E室，實用面積284平方呎，1房間隔，現以415萬元成交，折合實用呎價約14613元。另一宗成交為，9座低層E室，實用面積451平方呎，3房間隔，成交價533萬元，平均實用呎價11818元。