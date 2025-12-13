【星之谷】申請改地址惹Call loan疑雲　貸款人如何自保?

對許多供樓人士而言，「Call loan」（提早收回貸款）無疑是一場噩夢。通常，Call loan原因是由於借款人違約或財務狀況惡化，無力還款，又或者涉及偷雞出租，或銀行賬戶有可疑交易。但近期一宗特殊案例顯示，即使業主準時還款、信貸紀錄良好，但因為一張「更改地址申請表」，竟引起銀行call loan的疑雲！究竟這個小風波為何會觸動銀行的監控雷達？業主又該如何拆解？



潘女士（化名）去年6月買入一個3房單位，與父母同住，當時獲銀行批出8成按揭，之後潘女士每個月都準時供款，一直相安無事。直到今年8月，潘女士因為個人原因，向銀行提交了「更改地址申請表」，將地址改為親戚的居住。不料，此舉竟引發銀行的質疑：銀行認為潘女士並非實際居住在承按單位內，隨即發信要求潘女士提供合理解釋。

水電煤賬單非自己名下

潘女士極力辯解，強調自己與父母同住於該單位，但因水電煤等賬戶均以其父親名義登記，她難以提供有力的文件去證明自己一直居住在單位內，十分擔心會被銀行call loan。

筆者收到潘女士求助後，向她解釋，銀行此舉屬於正常的調查，並非執意要call loan，只要向銀行解釋清楚改地址的原因，並附上證明，一般都會獲得接納。

需要指出的是，潘女士個案極為罕見，有可能只是個別銀行的做法。但按揭保險公司和銀行每年都會抽樣調查，包括向借款人的承按地址發信，要求借款人回信聲明承按物業仍然用於自住，所以借款人為自保，最好以個人名義申請水電煤等賬戶，日後一旦被抽查也能提供充足證明，減少被call loan的風險。

轉按面臨多重挑戰

萬一被銀行call loan，需及時轉按至其他銀行，惟要面對多重挑戰，特別是財務方面。首先，轉按的貸款上限雖然可達樓價8成，由於近期樓價波動，一旦物業的估值下調，意味着轉按時貸款額相應減少，轉按亦需要補錢；若透過私營按揭保險公司轉按，最高可借9成貸款以彌補樓價差額，但私營按保保費較高。因此，無論選擇哪種方式，均對業主構成沉重經濟負擔。

另外，原本按揭合約仍然在罰息期內，而銀行又懷疑貸款人違反自住聲明而直接call loan，銀行有可能向事主追討罰息，一旦事主對銀行決定有異議，需與銀行進一步磋商，或尋求法律意見。

另外有些情況，事主原本與家人同住，後來因為轉工，想搬去較近新公司的社區，但因為承按物業又需要自住，可以怎樣做？如果承按物業沒有按保在身、貸款成數在7成以下，可以將物業交予父母使用，或直接將物業改為出租。若物業有按揭保險，業主可向按保公司申請出租許可。獲批後，業主可在工作地點附近另租物業居住，但於出租期間不得購買其他物業。

