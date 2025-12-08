十大屋苑周末12宗成交　按周漲五成　「零」成交屋苑維持4個

十大屋苑本周末錄得12宗成交，宗數重返雙位數之餘，更創近3周新高，零成交屋苑維持4個，交投平穩向上。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局將於下周議息，全城憧憬超過一半機會再度減息，市民對樓市後市抱樂觀態度，有意換樓或上車的買家，紛紛重返市場尋寶，令二手交投復常，料後市交投逐步加快。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，康怡花園本周末錄得2宗成交，平均實用呎價13185元。屋苑本月交投量增至4宗，平均實用呎價12834元。中原本周末促成屋苑C座高層2室，實用面積526平方呎，為兩房西北翠綠園景戶，剛以640萬元成交，折合實用呎價12167元。原業主於2008年6月以402萬元購入單位，持貨17年，現轉手賬面可獲利238萬元離場，單位升值59%。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

九龍區方面，美孚新邨本周末錄得3宗成交，比上周末多2宗，交投暢旺，令本月交投量增至9宗，平均實用呎價10745元。屋苑3期百老匯街49號低層A室，實用面積657平方呎，三房間隔，擁向南內街景，由遺產承辦人以620萬元放售，現以616萬元成交，折合實用呎價9376元。

黃埔花園本周末錄得2宗成交，其中1宗為12月5座高層E室，單位實用面積729平方呎，屬四房套房間隔，擁正南街景，最新以886萬元成交，折合實用呎價12154元。

美孚新邨

新界區方面，沙田第一城本周末錄得3宗成交，較上周再多1宗，平均實用呎價13442元。屋苑本周末錄得1座低層C室交投，單位實用面積327呎，兩房一廁間隔，原以450萬元放售，現以420萬元易手，折合實用呎價12844元。新買家為外區投資者，見單位幾年前曾裝修，內櫳簇新企理，加上望內街，景觀清靜，料日後回報可逾4厘，隨即拍板入市。原業主於2011年以212萬元購入單位，收租多年，租客月前搬走，有見近期市況回暖才決定沽貨套現，是次轉手賬面可獲利208萬元，單位14年間升值98%。

映灣園本周末錄得1宗成交，單位為11座中高層H室，實用面積928平方呎，三房套房加儲物房間隔，向北內園泳池景，現以930萬元易手，折合實用呎價10022元。原業主於2010年12月以551萬元入市該址，現沽貨賬面獲利379萬元，單位15年升值69%。