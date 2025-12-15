十大屋苑周末9宗成交　按周跌25%　中原料節日後交投逐步加快

十大屋苑周末錄得9宗成交，較上星期減少3宗或25%，零成交屋苑錄3個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局再度減息，本港銀行雖未有跟隨，但對整體市場亦屬利好消息，增加買家入市信心，惟本週末市場注意力落於新盤，分散二手注意力，本月下旬受節日氣氛影響，或會拖慢交投步伐，但隨著樓價確定見底回升，料節日後交投會逐步加快。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，康怡花園本周末錄得1宗成交，屋苑本月交投量增至7宗，平均實用呎價12313元。本周末錄D座中層09室，實用面積596平方呎，剛以640萬元成交，折合實用呎價10738元。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

九龍區方面，美孚新邨本周末錄得1宗成交，單位為百老匯街89號高層C室，實用面積767平方呎，3房間隔，剛以670萬元易手，折合實用呎價8735元。

黃埔花園本周末錄得3宗成交，屋苑最新錄11期12座低層B室成交，實用面積639平方呎，3房連套房間隔，以852萬元沽出，折合實用呎價13333元。原業主於2012年以600萬元購入單位，持貨13年，現轉手賬面可獲利252萬元離場，單位升值42%。

美孚新邨

新界區方面，沙田第一城本周末錄得1宗成交，屋苑本月交投量增至10宗，平均實用呎價13375元。屋苑本周末錄得50座低層G室交投，單位實用面積304呎，兩房一廁間隔，現以382萬元易手，折合實用呎價12566元。

本週末映灣園錄1宗成交，週末成交單位為15座高層D室，實用面積648平方呎，3房間隔，議價後以680萬元將單位易手，折合平均實用呎價10494元。