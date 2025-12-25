2025回顧｜政府地價收益133億反彈逾5成　專家：來年加快推住宅地

2025年本港今年全年（1月至12月）政府合共推出共四幅住宅官地合共賣地收入逾47.7億元，若連同一幅物流服務及公眾停車場，以及一幅電動車充電站地皮計，6幅官地賣地收入合共涉資逾84.72億元，較去年官地收入逾17.4億元，多出逾3.87倍。



補地價方面，截至今年12月，今年首三季補地價收入合共約逾48.5億元計。若合計政府官地賣地收入及補地價收入，合共為庫房進帳逾133億元的地價收益，較去年全年的逾82億元，升逾6成。有測量師認為，隨著樓價回升， 「麵粉價」跑贏並跑先樓市，建議政府於2026年會加快推售住宅用地。



華懋24.75億奪荃灣永順街住宅官地

今年政府賣出四幅住宅地皮，分布在沙田大圍美田路、東涌第106B區、屯門海珠路，以及荃灣永順街，其中屯門海珠路及荃灣灣永順街更是以高市場估值成交。當中最貴一幅屬荃灣永順街住宅官地，由華懋於今年11月以24.75億元奪地，最高樓面面積達434,790平方呎，每呎樓面地價為5,692元，較當時市場估值上限5,000元高出約13.8%。

華懋預計興建中小型單位為主，預期能發揮整體協同效應。不過，值得留意的是該住宅地需另建一個淨作業樓面面積不少於2,765平方呎的體弱長者家居照顧服務隊處所、淨作業樓面不少於7,304平方呎的留宿特殊幼兒中心，及停車場。

荃灣灣永順街官地。

信置10.89億奪屯門海珠路住宅官地 高市場估值近四成

其次為屯門海珠路住宅官地，由信置（0083）於今年8月以10.89億元奪地，可建總面積約涉及282,108平方呎，每呎樓面地價為3,860元，較當時市場估值上限2,800元高出約37.8%。值得留意的是，該住宅地與港鐵屯門南延線的車站只距約200米，中標發展商須於2030年底前完成，同時要興建公共交通總站，平整周邊作公眾用途的路面及提供私人車位，但不需要興建其他社福設施。

屯門海珠路官地。

新地執平貨 6億奪東涌臨海住宅地、呎價僅1501元

另外兩幅位於沙田大圍美田路、東涌第106B區住宅地表現則稍遜。當中由新地（0016）在今年2月以6億元奪得的東涌擴展區106B區臨海住宅用地，更是創東涌新低紀錄，該地皮最高可建住宅樓面面積401,160平方呎，即每呎樓面地價為1,501元。新地表示項目將興建中小型單位為主，預算總投資額約為35億元。

如以政府住宅官地計算，上一個每呎樓面地價低位為2014年3月，為雅居樂（3383）副主席陳卓賢長子，以私人投資名義以2,100萬元投得坪洲教育路低密度地皮，每呎樓面地價約1,493元。即東涌擴展區106B區臨海住宅用地的每呎地價創11年新低水平。另亦較2010年由南豐於以拍賣奪得的第55B區迎禧路地皮（現址為昇薈）樓面地價呎價約2,378元，更低37%。

東涌106B區臨海住宅地。

新地2月6.06億奪大圍美田路住宅地

至於今年2月的沙田大圍美田路住宅地，由新地（0016）以6.06億元奪地，最高樓面面積為193,752平方呎。每呎樓面地價3,128元，符合市場預期，新地表示該地皮同樣預計用作發展中小型單位。

青衣物流地36.7億沽、年內最貴地皮

除住宅地外，青衣青鴻路與青衣路交界一幅用作物流服務及公眾停車場用途的地皮亦以36.786億元批出，地皮面積477,048平方呎，最高可建樓面約2,452,472平方呎，每呎樓面地價1,500元，符合市場預期。至於買家為新加坡淡馬錫旗下豐樹產業。

青衣青鴻路與青衣路交界一幅用作物流服務及公眾停車場用途的地皮以36.786億元批出，成為2025年內最貴的地皮官地。

今年首三季補地價收入合共約逾48.5億元

至於，綜合今年首三季補地價收入合共約逾48.5億元。當中較大一宗補地價個案屬由恒地（0012）、新地（0016）等財團持有的元朗洪水橋/厦村新發展區內第34B區住宅用地，預計可建樓面約116.25萬平方呎，在今年4月與政府達成補地價，在扣減為政府興建的休憩空間所需的2.86億元工程費用後，最終涉及補地價金額為約16.68億元，每方呎樓面補地價約1,435元，預計落成後可提供約2,300伙。

另一宗金額較大的補地價個案同樣位於洪水橋/厦村新發展區內第19B區，為億京橋頭圍項目，屬商住混合用地，面積約1.54公頃，將提供約93.6萬平方呎的住用總樓面及約22.6萬平方呎非住用總樓面，預計項目落成可提供約1,900伙。最終補地價金額為14.28億元，以可建總樓面約116.25萬平方呎計，每呎樓面補地價約1,228元。

元朗洪水橋/厦村新發展區。

洪水橋／厦村新發展區第19B區。

政府年內沽6幅官地套84.72億、大升3.87倍

今年全年政府合共賣出6幅官地，涉資逾84.72億元，較去年官地收入逾17.4億元，多出逾3.87倍。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，隨著樓價回升， 「麵粉價」跑贏並跑先樓市，加上8月截標的屯門海珠路官地，及之後的港鐵屯門16區第一期及荃灣永順街項目均獲遠超市場預期的成績，最終令政府賣地收入較2024年高出逾3.3倍。

賣地氣氛好轉、來年會加快推售住宅用地

他預計，政府於2026年會加快推售住宅用地，回應市場的需求，但由於商用物業價格尚未企穩，料新商業地皮的推售仍要多等數個月。