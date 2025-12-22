節日氣氛濃厚、二手交投降溫　冬至周末十大屋苑僅7宗、4屋苑捧蛋

十大屋苑本周末錄得7宗成交，較上周末再跌22.2%，連續兩周錄得單位數成交，本星期零成交屋苑增加1個至4個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，臨近年尾，受聖誕節及新年等節日因素影響，不少買家於下半月開始暫緩入市，加上發展商仍積極去庫存，攤薄二手購買力，本周日又適逢冬至，市民忙於做節，令二手交投氣氛更見淡靜。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城周末錄得1宗成交，為海景花園彩天閣(58座)高層G室，實用面積717平方呎，三房套房間隔，以1128萬元成交，實用呎價15732元。原業主於2012年以820萬元購入，持貨約13年，帳面獲利308萬元，單位升值38%。

九龍區方面，臨近年尾，發展商積極推盤去貨，新盤市場吸走不少購買力，加上下星期便是聖誕節，不少市民準備趁長假外遊，甚至已經出發，本周日是冬至，市民普遍忙於過節，二手交投氣氛更見平靜。新都城本周末錄得1宗成交，為2期6座高層連天台單位，實用面積363平方呎，兩房間隔，成交價575萬元，實用呎價15840元。原業主於2015年以549萬元買入單位，持貨約10年，帳面獲利26萬元，單位升值4.7%。

黃埔花園本周末錄得1宗成交，屬4期6座中層F室，實用面積814平方呎，3房套房間隔，以1190萬元沽出，實用呎價14619元。

新界區方面，映灣園本周末錄得1宗成交，為6座中層C室，實用面積548平方呎，兩房間隔，以568萬元成交，實用呎價10365元。聖誕節將至，假期氣氛十分濃厚，映灣園下半月交投明顯放緩，期間只錄得上述成交，本月累計錄得11宗成交，較上月減少超過3成。