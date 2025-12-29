十大屋苑4天聖誕節假交投21宗　太古城佔7宗、頂層天台戶2020萬沽

十大屋苑本周末錄得13宗成交，按周急升85.7%，創6個周末新高，聖誕節4天假期合共錄21宗成交，太古城表現最好，4天錄7宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聖誕假期買賣氣氛例淡，但近期樓市氣氛正面，仍有不少買家趕於年前入市，加上本周末未有一手新盤搶客，令部份屋苑成交量急增，二手表現不俗，相信假期過後成交量會進一步上升。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城4天長假期合共錄7宗成交，週末兩天錄4宗，屋苑最新錄綠楊閣頂層連天台戶成交，單位實用面積1072平方呎，3房1套間隔，連內置樓梯上天台，向西南偏南，望山景及園景，附雅致裝修。業主九月時以2380萬元放盤，累減360萬元，最終以市價2,020萬元沽出，折合實用呎價18,843元。據悉，原業主於2017年9月以2,350萬元買入單位，持貨8年，是次沽出賬面蝕讓330萬元或約14%。

康怡花園聖誕節4天假期錄4宗成交，其中週末錄2宗，屋苑最新錄N座高層3室，實用面積466平方呎，2房間隔，以698萬元易手，折合實用呎價14979元。康怡花園本月錄得17宗成交，本月平均實用呎價1.3萬元。

太古城

九龍區方面，麗港城本月交投略為加快，聖誕節4天假期共錄4宗成交，均為周末成交，按周增加1倍，平均實用呎價約11286元，亦較上星期升1成。

美孚新邨本周末未錄成交，4天假期合共錄1宗。成交為美孚新邨蘭秀道15號低層G室，實用465平方呎，一房間隔，成交價520萬元，平均實用呎價11,183元。

藍田麗港城。（資料圖片）

新界區方面，周末兩天錄1宗成交，4天合共錄2宗。成交包括天水圍嘉湖山莊樂湖居六座高層F室，實用面積449平方呎，兩房間隔，成交價418萬元，平均實用呎價9310元。據悉，原業主於2011年以186.5萬元購入單位，持貨14年，是次轉手賬面獲利231.5萬元，升值1.2倍。