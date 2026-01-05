新盤開價克制搶焦點　十大屋苑周末7宗成交　按周減少46%

十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周減少46.2%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受假期效應影響，2026年首個周末十大屋苑成交表現平穩，未見顯著上升，加上西沙灣新盤項目開價克制，進一步分散二手注意力，相信交投將逐步回升。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城本周末錄3宗成交，平均實用呎價約14,475元。成交包括廬山閣低層E室，實用面積670平方呎，3房間隔，成交價870萬元，折合實用呎價12,985元。

海怡半島本周末錄1宗成交，單位為23A座高層H室，實用面積781平方呎，4房套間隔，享開揚海景，最新以1,280萬元成交，平均實用呎價16,389元。據悉，原業主於2012年以888萬元入市，持貨近14年，是次轉手賬面獲利392萬元，期內升值44%。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

九龍區方面，美孚新邨本周末暫未錄成交，2026年首4天已錄5宗成交，平均實用呎價11,197元。

美孚新邨

新界區方面，映灣園本周末錄得1宗成交，單位為9座低層G室，實用面積756平方呎，3房1套間隔，享海景，成交價745萬元，折合實用呎價9,854元。據悉，原業主於2016年以590萬元購入單位，持貨逾9年，是次沽出賬面獲利155萬元，單位升值26.3%。