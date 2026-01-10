【星之谷】利率平穩　估價回升　按揭市場迎復甦

2025年樓市成交暢旺，而按揭市場雖然有所滯後，但踏入2026年，亦呈現向好趨勢，特別是按揭利率已築底，為有意置業人士掃除市場不確定性；而新一年的物業估值預料會是穩中求進持續增長，加上專才群體形成穩健購買力，這兩股力量相互配合，預示2026年將呈現利率平穩、物業估價溫和回升的務實格局，有利按揭市場復甦。



「利率到底未啊？」是按揭客戶近期經常提出的問題。事實上，香港最優惠利率已回落至5厘水平，相信已減無可減，至於港元拆息（Hibor）的走勢，預料今年整體會維持於2至3厘水平。

不過有兩點需要留意，其一是港元拆息亦受美國息率影響，一旦拆息回落至低於2厘水平，H按實際利率就有機會脫離封頂息。另外，美國聯儲局主席將會於今年換人，新主席上場會否加大減息力度，或者傾向維持低利率政策，都會影響香港的按揭利率走向。

利率見底增準買家信心

據筆者目前觀察，即使今年按息下調空間有限，但亦趨向平穩，意味着潛在業主在規劃置業大計時，能更清晰、更準確地計算未來一段時間的供款負擔，毋須再憂慮利率突然攀升而導致供款額大幅增加從而影響整體生活質素。這種穩定性給予準買家更多信心去置業，並根據自身的收入水平，去選擇合適的物業與按揭方案。

準買家另一個需要考慮的因素，是物業估價。過去一、兩年，曾經有樓花買家在收樓時出現估價不足而要額外補貼差額或撻訂的個案。然而，差餉物業估價署公布去年11月私人住宅售價指數升至297.3，創16個月新高，亦是連升6個月，反映樓價正穩步上揚。

而近期銀行對物業，尤其是新盤項目，都能夠匹配買家的成交價，預期2026年的情況亦不會有大改變，估價不足的情況相信不會重現，令買家有多一重的信心。

專才置業需政策配合

值得一提的是，內地專才成為香港樓市的新動力。預計今年專才置業的個案會持續上升，但在籌措首期資金方面仍有局限，不少準買家都反映，從內地調動資金來港耗時太長，延誤置業計劃。

過去多次有傳當局會為來港專才設立購房資金通，但一直只聞樓梯響，如果2026年能落實相關措施，將有助掃除內地專才在香港置業的最大障礙，進一步刺激成交，並有助整體提升物業估值。

2026年的香港按揭市場，正迎來一個利率趨穩、估價回升、需求持續增長的有利環境。置業人士能更可預測的供款壓力、銀行及金融機構對於按揭業務的風險管理將更為明朗，優質貸款需求有望持續增長。整體按揭市場有望走出以往的陰霾，邁向更健康、更可持續的發展階段。

了解更多：https://starpagency.com/

作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



（資料及相片由客戶提供）