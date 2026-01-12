西沙新盤熱賣、新年前料現小陽春　十大屋苑周末9宗成交增12.5%

十大屋苑本周末錄得9宗成交，按周增加1宗或12.5%。中原地產住宅部總裁陳永傑表示，本週未西沙新盤熱賣，帶動整體交投氣氛，項目應市加推，部份向隅客正等待下一輪銷售，扣起大批市場購買力，近期整體買家入市信心明顯提升，市場預期農曆新年前現小陽春，不少買家加快入市步伐，趁週末四出睇樓比較，料本月一二手交投暢旺。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城本周末錄1宗成交，單位為耀星閣高層E室，實用503呎，2房間隔，叫價868萬元，成交價850萬元，折合實用呎價16899元。原業主於2015年以798萬元入市，持貨11年，是次轉手賬面獲利52萬元，期內升值6.5%。

九龍區方面，美孚新邨本周末錄得3宗成交，包括二期吉利徑2號中層A室，實用面積475平方呎，1房間隔，剛以499萬元易手，折合實用呎價10505元。據悉，原業主於2010年以275萬元入市，持貨16年，是次轉手賬面獲利224萬元，期內升值81%。

美孚新邨

新界區方面，沙田第一城本月暫錄6宗成交，本週末錄2宗，西沙新盤熱賣，帶動整體交投氣氛，週末成交包括52座中層C室，實用面積304平方呎，2房間隔，成交價443萬元，折合實用呎價14572元。據悉，原業主於2019年以500萬元購入單位，持貨7年，是次沽出賬面蝕57萬元，單位貶值11.4%。

本週末映灣園錄1宗成交，週末成交單位為5座中層E室，實用面積518平方呎，議價後以508萬元將單位易手，折合平均實用呎價9807元。據悉，原業主於2011年以327萬元購入單位，持貨15年，是次沽出賬面獲利181萬元，單位升值55%。