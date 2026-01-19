十大屋苑周末7宗成交、跌兩成　中原：新盤熾熱、小陽春提早到來

十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周減少2宗或22.5%，零成交屋苑則縮至3個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本週末西沙新盤第二輪開賣又再「一Q清枱」，可見新盤市況十分熾熱，小陽春已提早到來，本月一手市場已錄得逾1100宗成交。新盤熱銷增添買家入市信心，二手市場亦受帶動，買家積極尋寶，二手交投保持穩定，而且成交分佈平均。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城本月成交暢旺，暫錄19宗成交，平均實用呎價約15600元。本週末錄得1宗成交，為美菊閣低層F室，實用面積897平方呎，3房2廁間隔，望樓景，叫價1300萬元，本地用家議價後以1280萬元承接，實用呎價14267元。原業主於2012年10月以1045萬元購入單位，持貨約14年，賬面獲利235萬元，單位升值22.5%。

康怡花園本週末錄得1宗成交，為N座高層13室，實用面積490平方呎，兩房間隔，以710萬元成交，實用呎價14490元。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

九龍區方面，美孚新邨本週末錄得1宗成交，為百老匯街42號中層D室，實用面積734平方呎，現為兩房間隔，可享公園景，以850 萬元易手，實用呎價11580元。買家為外客換樓客，睇樓一段時間，感覺到樓價已見底回升，因此加快入市。原業主於2004年11月以243.8萬元購入單位，持貨約22年，賬面獲利606.2萬元，單位升值2.5倍。

新都城近期交明顯放緩，本周末錄得1宗成交，為2期5座中層H室，實用面積721平方呎，三房套房間隔，成交價950萬元，實用呎價13176元。原業主於2000年以307萬元購入單位，持貨約26年，賬面獲利643萬元，單位升值2.1倍。

美孚新邨

新界區方面，沙田第一城本週末錄1宗成交，較上周末減少1宗，最新錄16座低層E室成交，實用面積451平方呎，三房間隔，有裝修，獲用家以538萬元承接，實用呎價11929元。據悉，原業主於2005年以178萬元購入單位，持貨約21年沽出，賬面獲利360萬元，單位升值2倍。