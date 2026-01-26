專訪｜恒地韓家輝：樓價升10%　啟德內地客佔7成、買樓必問一件事

一手市場轉旺，差餉物業估價署資料顯示，2025年樓價向上，全年反彈近3%。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝接受《香港01》專訪表示，預期2026年樓價將會正面向上，認為最壞時間已過，目前市場正在反彈，今年樓價會有5至10%升幅。又指今年將有三大正面因素支持樓價上升，當中包括息口下跌、財富效應增加、經濟復甦及人才計劃。



息口下跌！料「食息一族」轉投物業市場

韓家輝解釋，目前減息令到供樓負擔減少，其次是定期供款利率降低，由數年前的高利率六厘降至目前的兩厘多，令到以往的「食息一族」認為「擺銀行冇乜著數」，會考慮將資金從銀行中調配出來並轉投物業市場，加上目前樓市已下跌逾兩成，更可吸引該類投資者重新入市購置物業收租。

其次是港股及內地股票市場表現皆有上升，當中港股市值在2025年更是上升近12萬億元，有不少的投資者獲利頗豐。鑑於當前樓市較高位下跌逾兩成，亦不排除有部份投資者將股票獲利了結，將資金轉投樓市。

最後，韓家輝表示香港的GDP表現亦開始逐步改善，經濟最困難的時期相信已經過去，加上內地經濟相當穩健，訪港旅客數量亦增加。同時受惠於政府推出的專才政策，成功吸引大量專才和人才來港，加上來港的非本地學生數量也將增加至百分之五十，估計可以進一步提高住宅需求。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝。（夏家朗攝）

韓家輝表示，不同發展商開價有不同考慮，但恒地一向以貼市價開盤。（夏家朗攝）

貨尾量跌減優惠？ 韓家輝：向來貼市價開盤

據代理行數字顯示，目前2025年底的新盤貨尾量已較去年1月高峰時約2.3萬伙，大幅回落至不足1.9萬伙，創近2年半新低，韓家輝認為隨一手市場去貨速度加快，相信未來市場會有能力逐步消化這批貨尾單位，故不擔心貨尾量問題。

既然目前貨尾量持續下跌，即意味末來發展商推盤可以開價進取，不再需要用優惠價開盤？韓家輝表示，不同發展商開價有不同考慮，但恒地一向以貼市價開盤，通常會在樓盤首兩張價單以一個較為優惠的價錢推出，希望可以引起市場關注並吸引買家，隨後逐步調升。

內地客買樓首要條件：有冇海景？

近年政府為樓市全面撤辣，內地買家來港買樓個案大增，韓家輝指以集團旗下最近數個新盤為例，當中有三成至四成買家的登記名為國語拼音人士，料為內地客。又透露該類買家來自內地多個地區，分布十分廣泛，當中包括有上海、北京、山東、湖南、廣東等。

而事實上，大多內地客亦鍾情啟德區，韓家輝指集團旗下啟德新盤的買家，內地客佔比高達六至七成。他解釋啟德區如此成功吸引內地買家，是因為該類買家睇中該區夠「新」，以及啟德本身亦有大的賣點，例如設有啟德體育園、購物中心等。而最重要一點是，在內地並非每個城市也可以望海，所以該類買家是十分鍾情維港海景，亦是吸引內地客入市的首要條件，「其實內地客（入市）第一樣嘢，就係問你有冇海景嘅。」

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝，預期2026年樓價將會正面向上，認為最壞時間已過，今年樓價會有5至10%升幅。（夏家朗攝）

今年4新盤涉1681伙 土瓜灣庇利街新盤打頭陣涉1300伙

至於，今年恒地（二）部的部署方面，韓家輝預告主要會推出4個項目，涉及1,681伙。上半年集中推出在2021年以近82億元奪得的市建局土瓜灣庇利街/榮光街項目，涉及1300伙。下半年亦推兩盤，當中包括旺角利奧坊系列第6期涉及120伙、上環伊利近街項目共約260伙，該盤預期分兩幢住宅大廈。另亦打算招標方式出售山頂盧吉道一間大屋。

同時會繼續推售其他新盤貨尾單位，當中包啟德天瀧，目前全盤已累沽累售234伙，合共套現逾98億元，前排望海景單位更沽出六成。另九龍城南首亦累沽逾86%，目前處於交樓狀況，餘下貨尾將會以現樓形式推出。

逾3000萬呎土地儲備屬北部範圍內

至於北部都會區發展方面，韓家輝表示集團一直抱有非常積極的看法，而集團本身在新界擁有超過4,000萬平方呎的土地儲備，其中逾3,000萬平方呎位於北部都會區範圍內，目前有很多土地正等待在該區域進行開發，所以北部都會區對集團而言是一個非常重要的投資地點。