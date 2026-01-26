十大屋苑周末14宗成交、升55.6%　中原：樓價回升「小陽春」確認

中原地產十大屋苑本周末錄得14宗成交，按周升55.6%，交投量重返雙位數，並創10周新高，零成交屋苑維持2個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日樓市交投造好，樓價持續回升，「小陽春」確認。買家見交投氣氛不斷升溫，亦恐遲買會貴，紛紛加快入市步伐，令一、二手交投皆旺，加上市場憧憬新一份財政預算案有機會有救經濟措施出現，料後市持續向好，交投持續加快。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城本錄得3宗成交，全月交投量暫報34宗，交投暢旺。成交單位為景天閣一伙頂層戶，採兩房間隔，單位座向東南方，望都市景，因升降機不能直達，故僅以1,120萬元成交，呎價15,115元。另一宗為雅蓮閣低層B室，實用面積1,015平方呎，三房套房間隔，向東北，望海景，剛以1,902萬元成交，折合實用呎價18,739元。

太古城。（資料圖片）

九龍區方面，美孚新邨錄得2宗成交，較上周多1宗，成交為4期百老匯街97號低層A室，實用面積752平方呎，採三房間隔，望街景，以695萬元易手，呎價9,242元。原業主早於1997年12月以438萬元購入單位，持貨已經28年，現轉手帳面可獲利257萬元，單位升值59%。

美孚新邨。

將軍澳新都城錄得2宗成交，其中1宗為2期11座高層D室，實用面積441平方呎，屬兩房一廁間隔，望東北市景，現以630萬元成交，呎價14,286元。據了解，原業主於2022年11月以627萬元購入，持貨3年多，現沽貨帳面可獲利3萬元離場。

新界區方面，沙田第一城錄2宗成交按周多1宗，其中1宗成交由中原促成，單位為37座中層H室，實用面積304平方呎，屬兩房間隔，望東南校園景，獲用家以440萬元承接，呎價14,474元。據悉，原業主於2007年以149.3萬元購入單位，持貨約19年沽出，帳面獲利290.7萬元，單位升值1.9倍。

將軍澳新都城。（資料圖片）