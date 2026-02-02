趕新年前入市、怕遲買會貴 　十大屋苑周末19宗成交創22個月新高

十大屋苑本周末錄得19宗成交，按周升46.2%，並創24年3月至今約22個月新高，零成交屋苑維持2個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日樓市整體交投氣氛向好，一手市場熱鬧，西沙新盤今天公開發售350伙亦即日沽清，不少買家趕新年前入市，見樓價持續回升，怕遲買會貴，新年前「小陽春」已確認，料旺市會持續。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城本周末錄得6宗成交，交投暢旺。本周未成交單位為盧山閣中低層D室，實用面積670平方呎，採3房間隔，單位座向東南方，望園街景，叫價約980萬元，議價後以950萬元成交，折合實用呎價14179元。原業主於1976年以18萬元購入單位，持貨已經50年，現轉手賬面可獲利約932萬元，單位賺幅高達52倍。

太古城。（資料圖片）

九龍區方面，新都城本周末錄2宗成交，包括2期3 座中層H室，實用面積538平方呎，3房間隔，現以763.8萬元成交，平均實用呎價14197元。原業主於2011年以427萬元買入單位，持貨15年，帳面獲利336.8萬元，單位升值79%。

將軍澳新都城。（資料圖片）

新界區方面，沙田第一城本周末錄2宗成交，包括32座低層H室，實用面積327平方呎，屬兩房間隔，以398萬元承接，折合實用呎價12171元。