為何香港地產仍有很大發展空間？ 供需、流轉及金融穩定互相牽連

每年的1月份，是全國各省市召開兩會的重要日子，香港現任的省級政協委員超過1400人，他們分別到各自所屬的省市政協崗位參加會議。筆者也不例外，帶了三份提案，一如既往到了太原參加山西省政協會議。國家能夠讓外地不同界別人士參政議政、建言獻策，這種做法很值得推崇。作為港區委員，我們認真提出不少振興經濟的建議，政協機關非常重視委員們的意見，很多提案得到充分肯定，並真正落地實行。筆者甚為欣賞這種集思廣益的參政模式，相信委員們的付出，也能為國家的「十五五」規劃貢獻一點力量。



內地去年經濟增長（GDP）達到5%的目標，實在非常難得。然而，經濟貢獻方面極少提到來自於地產業，因為地產的黃金時期已經過去，剩下的是過渡開發和過剩供應，持續多年的大跌市產生負面的骨牌效應，至今仍然未能復原。會議討論期間，不光是內地工商界別的委員，還有來自世界各地的僑胞均對香港樓市甚為關注，他們都明白內地地產仍未復甦，唯香港樓市已露曙光，不禁要問究竟為甚麽？其實道理很簡單，香港是一個地少人多的城市，一個每年只有1.5萬至1.8萬個單位供應、但人口卻在不斷增加的城市，與內地城市的不同之處，是一邊供應過剩，一邊嚴重不足。

至於如何看待香港樓市發展？筆者認為仍有很大發展空間。香港本地剛性需求強勁，加上人才計劃引進近25萬人才，連家屬計算估計新進駐本港的人口超過40萬人，經過幾年的環境適應之後，隨著租金持續上升，催化了這批有能力的人才家庭投入買樓行列，再加上利率趨勢向下，供樓平過交租，足以讓樓市交投變得熾熱。如果讀者問我，這是好事還是壞事？我會認為是好事，樓市興旺不僅是地產商及業主有所得益，港府賣得到土地以及有大量相關稅收，庫房當然會更加得益。與此同時，這條產業鏈至少有50萬相關人士從事著相關工作，樓市穩定才能保住這些從業員的生計。

樓價高企影響民生、樓市低迷更難負擔

當然有人會質疑，樓價高企會直接影響民生，樓價低迷市民才可以負擔得起，所以筆者都不希望樓市大升大跌。不過反過來說，樓價大跌就有很多人買樓嗎？答案是否定的，在1997年發生亞洲金融風暴至2003年“沙士”時期，樓價跌了6-7成，但是買家同樣不見得多，原因是當年樓市大跌嚴重影響經濟，也讓不少企業進行裁員，失業率大升買樓意欲自然降低，此等經濟環境令樓市交投萎縮，並不能改善民衆的生活品質。因此，筆者曾提出將物業市場分為公私營兩個市場，更符合香港這個多元化的市場，也能照顧基層民眾的居住權益。

現今年代，大家要正確認識樓市，不要過於將其當成財富效應工具，要明白這是一個供應與需求、經濟流通與金融穩定的關係。其實，一個系統裏有這三條命脈互相牽連，不能讓任何一環失衡，否則都會放大整體風險。香港房屋剛性需求很大，而樓市交投活躍又可帶動整條產業鏈，繼而又為金融機構提供巨大財富收入，這是三贏的局面，環顧世界各大城市，唯香港最有能力和條件可以做到。不過，必須吸取歷史經驗教訓，不能過於利用房產權重經濟，樓市同銀行按揭信貸捆綁在一起，如果樓價大上大落，會直接影響銀行資產品質和民衆資產負債情況。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。