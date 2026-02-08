十大屋苑本周末8宗成交　按周急跌57.9%　屬5個周末新低

十大屋苑本周末錄得8宗成交，按周急跌57.9%，屬5個周末新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，臨近新春，二手市場例靜，市民忙於大掃除、辦年貨，暫停買賣活動。樓市整體交投氣氛向好，西沙新盤第三輪銷售再度即日沽清，項目9個月間累沽逾3000伙，一手市場熱賣，「小陽春」已確認，料旺市會持續。



港島區方面，港島三大指標屋苑均錄成交。海怡半島周末錄得1宗買賣成交，單位為12座低層E室，實用面積633平方呎，3房1套間隔。業主開價800萬元，最終以780萬元成交，折合實用呎價12322元。

康怡花園周末錄1宗成交，單位為A座高層10室，實用面積497平方呎，2房間隔，最終連租約以633.8萬元成交，折合實用呎價12753元。據悉，原業主於2010年以395萬元購入單位，持貨約16年，是次轉手賬面獲利238.8萬元，單位升值6成。

海怡半島。（資料圖片）

九龍區方面，新都城本周末錄1宗成交，單位為3期1座中層D室，實用面積470平方呎，2房間隔，現以615萬元成交，折合實用呎價13085元。

麗港城周末錄1宗成交，按周減少1宗。成交單位為24座高層F室，實用面積517平方呎，2房間隔，成交價625萬元，平均實用呎價12089元。

新界區方面，映灣園本周末錄得1宗成交，單位為10座中層F室，實用面積563平方呎，2房間隔，望開揚山景，最終以600萬元成交，平均實用呎價10657元。