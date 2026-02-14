【星之谷】置易付成二手樓交易新選項　資金安全迎保障

由金管局推動的電子化物業交易支付安排「置易付」的適用範圍，將會於2月底由轉按擴展至二手物業買賣，買賣雙方有多一種支付安排選項，能更安全、更有效率地處理物業交易的資金。要充分利用這項便民措施，買賣雙方應花一點時間了解「置易付」的設計初衷、風險管理措施，以及它的覆蓋範圍，以便在交易時作出精明選擇。

首先要了解「置易付」的由來。以往的物業交易，買賣雙方需要委託律師，負責託管及轉賬交易資金，但在2020年有律師行因為職員挪用客戶款項，結果導致律師行被接管，連累逾600名客戶的資金被凍結。當中有出售物業套現的業主，亦有買樓但訂金或尾款託管在律師行的準買家。

由轉按擴展至二手樓交易

為避免類似情況再發生，加上電子支付開始普及，於是當局於2021年提出另一種交易方法，即透過結算所自動轉帳系統（CHATS），資金由銀行與銀行直接轉賬，毋須再經律師行。這安排自2022年起已在物業轉按交易中供客戶選用，並將於今年2月底擴展至二手物業買賣。從醞釀到落實，前後經歷近四年時間，足見當局對這項新措施的重視程度，亦反映當中的細節是經過深思熟慮、反覆論證。

有傳媒訪問筆者，新安排涉及電子支付，會否出現系統問題或延誤。需要指出的是，過去3年大部分的轉按交易，都是採用「置易付」的方式進行，共處理逾1.5萬宗交易個案。再加上有關部門在推出「置易付」之前，由多間銀行與律師行配合於去年進行測試，涵蓋二手物業買賣的不同場景，例如買賣雙方是否使用同一銀行、賣方是否有按揭在身等，所有買賣交易在試用「置易付」時都能順利完成，反映相關的交易方式運作暢順而且可靠。

以本票支付訂金及首期

值得注意的是，在新安排之下，律師行並非對交易資金「零接觸」。「置易付」是負責將按揭款項經銀行與銀行直接轉賬，但大訂和首期尾款仍然需要律師行託管及交予賣方，所以買家最穩妥的做法，是從戶口扣數簽發本票，收款人寫賣方名字，再將本票交由律師樓託管，這樣就毋須擔心資金會被凍結。

本票託管其實是雙重保險的概念：一方面，按揭資金已透過「置易付」安全直達銀行體系；另一方面，大訂及首期尾款則以本票形式鎖定收款人，即使律師行出現任何狀況，這筆資金亦不會混入其公司戶口，買家的權益自然得到更周全保障。

當然，不排除將來「置易付」的適用場景，會擴展至大訂和首期尾款，甚至是一手物業。筆者了解到，銀行業界對此都持有正面的意向，但當中涉及很多部門、法律問題，實在不能一蹴而就，需要層層遞進地測試、演練，才能確保萬無一失。

昔日買賣樓宇，資金輾轉經多個環節，或會令人心存顧慮；今天科技進步，銀行業界亦與時並進，將交易安全與效率提升至另一層次。可以預見，隨着「置易付」在二手市場順利推行，未來物業交易電子化的步伐只會加快。將來更多用家體驗到「銀行對銀行」直接轉賬的便捷與安全，這套支付模式將成為市場主流。

了解更多：https://starpagency.com/

作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



（資料及相片由客戶提供）