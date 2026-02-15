歲晚樓市收爐　十大屋苑周末5宗成交　按周急跌37.5%、創26周新低

十大屋苑本周末錄得5宗成交，按周急跌37.5%，連跌兩周，創26周新低，當中有5個屋苑零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，下周二便是農曆新年，市民普遍已「收爐」，準備迎接新歲或外出旅遊，無暇兼顧置業之事，樓市慣常淡靜。然而，今年樓市小陽春已提前於一月展現，預計年初四起樓市將迅速復常，交投回升，延續旺勢。



港島區方面，三大指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島本周末均未錄成交。中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，農曆新年將至，市民忙於辦年貨、大掃除等準備過年，不少業主已暫停開門予客人睇樓，本周末康怡花園並無錄得成交。

海怡半島。（資料圖片）

九龍區方面，黃埔花園本周末錄得1宗成交，單位為2期17座中層F室，實用面積466平方呎，2房間隔，713萬元成交，實用呎價15300元。

新都城本周末錄得1宗成交，為2期8座高層H室，實用面積441平方呎，兩房間隔，以639萬元成交，實用呎價14490元。

黃埔花園是十大藍籌屋苑之一。

新界區方面，沙田第一城本周末錄得1宗成交，為14座高層C室，實用面積853平方呎，3房套房連工人房間隔，978萬元成交，實用呎價11465元。屋苑本月累錄8宗成交，平均實用呎價約12748元。