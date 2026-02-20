中環雅盈峰沽2伙、套現近1億　逾千呎三房4939萬沽、呎價4.8萬

盈大地產（0432）及資本策略地產（0497）發展的中環半山項目「雅盈峰」今日(20日)再錄成交，招標售出2伙三房戶，套現近億元。



盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目截至今日（20日）已累售34伙，累積銷售金額近13億元，因應銷情理想，價項目錢上有一定的升幅。

是次售出的單位為「CENTRUM COLLECTION」系列的21樓A單位及20樓C單位，均屬三房一套連工作間間隔，實用面積分別為1,029及1,017平方呎。成交價4,939.2萬及4,362.93萬元，呎價為48,000 及42,900元。單位均座向東南，可飽覽佔地 60 萬平方呎的香港動植物公園，遠眺香港公園及禮賓府、中環及金鐘一帶景致。廚房為梗廚設計，切合家庭客戶居住需求，設備包括酒櫃及鐵板燒爐等。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈。

盈大地產（0432）及資本策略地產（0497）發展的中環半山項目「雅盈峰」。

信置（0083）與中電的何文田St. . George's Mansions今天（20日）沽出1座12樓C單位，實用面積764平方呎，成交價2,463萬元，呎價32,236元。 發展商指，項目買家不少為大家族大手買入，亦不乏看好加多利山租金回報投資者。據市場人士透露，有逾20組為同一客人購入兩伙或以上的大手交易。

另據市場消息，該盤標準戶呎租平均約85元，最高達93元。全盤累售148伙，佔總單位數目近八成半，總套現逾113億元。