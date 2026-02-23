馬年首個周末、二手延續「小陽春」旺勢　十大屋苑7宗成交升4成

十大屋苑本周末錄得7宗成交，終止2周跌勢，較上周回升4成，當中零成交屋苑維持5個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年假期後緊接的周末，樓市交投普遍例靜。然而，今年卻截然不同，馬年首個周末，中原十大屋苑即錄得7宗成交，雖是個位數成交量，但明顯不算淡靜，可見市場購買力已起動，樓市將迅速復常，延續「小陽春」的旺勢。



港島區方面，康怡花園及海怡半島本周末均未錄成交，只有太古城成功錄得1宗交投。富山閣中層E室交投，單位實用面積593平方呎，兩房間隔，早於2024年5月以850萬元放售，至近日終獲用家洽購，鍾情單位擁裝修，經多日商議，反價至880萬元成交，折合實用呎價14840元。

原業主於2021年1月以1033萬買入單位，持貨5年，現沽貨帳面蝕讓153萬元離場，期內貶值15%。本月太古城受盤源短缺影響，暫錄10宗成交，折合平均實用呎價16383元。

太古城。（資料圖片）

九龍區方面，農曆新年假期後首個周末，交投傳統偏靜，美孚新邨亦不例外，本周末僅錄得1宗成交，屋苑3期百老匯街58號高層A室，單位實用面積779平方呎，三房間隔，望街景，原以910萬元放售，放盤當日即獲同區換樓客以900萬元承接，折合實用呎價11553元。原業主於2018年以1106萬元購入單位，持貨已8年，現轉手賬面需蝕讓206萬元離場。

美孚新邨

新都城本周末錄得1宗成交屋苑1期2座高層C室，實用面積364平方呎，兩房間隔，望園景，原以660萬元放售，剛以628.3萬元成交，折合實用呎價17261元。據悉，原業主於2014年12月以474.5萬元購入該址，現轉手賬面可獲利153.8萬元，單位12年升值32%。

新都城。（羅敏妍攝）

新界區方面，沙田第一城本周末錄得3宗成交，交投暢旺，其中1宗為19座中層C室，實用面積327平方呎，採兩房一廁間隔，望東北商場景，現以455萬元成交，折合實用呎價13914元。據悉，原業主於2020年高位以555萬元入市單位，現沽貨賬面需蝕讓100萬元離場，單位6年間貶值18%。