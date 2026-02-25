財政預算案2026｜豪宅加稅　CBRE：令人意外、轉軚料豪宅走勢持平

【財政預算案2026、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣、加辣、加甜】財政司司長陳茂波今日（25日）公布2026-27年度《財政預算案》，將調整1億元以上的住宅物業交易印花税，由樓價4.25%調高至6.5%，估計每年可增加約十億元收入，2026年2月26日起生效（明日生效）。



對新措施感意外 超級豪宅市場炒賣有限

世邦魏理仕（簡稱CBRE）香港估值及諮詢服務部執行董事兼主管鄭亥延表示，這項措施令人意外，特別是在不少私人市場持份者一直呼籲政府進一步放寬住宅相關稅項的時候。相反，政府卻宣佈對成交額超過1億元的住宅物業交易印花稅調高至6.5%。

在現時成交量仍然偏低、樓市氣氛尚在復甦的階段，提高前期成本有可能壓抑真正的換樓需求，並減慢豪宅市場的資金流轉。雖然政策目的或許是增加政府收入，而非打擊炒風，但超級豪宅市場本來已以自住買家為主，炒賣活動十分有限。

南區豪宅。

原預測豪宅樓價升5% 轉軚為持平

整體而言，此措施對大眾住宅市場的負擔能力影響不大，但確實釋放出一個審慎訊號。未來數年保持穩定的住宅土地供應，對樓市長遠健康的重要性遠高於任何邊際性的印花稅調整。鑑於此項政策，我們原本對2026年豪宅樓價上升最多5%的預測，現下調至持平。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部主管鄭亥延。

逾1億元以上住宅物業交易印花税調高至6.5%

據政府公佈，樓價低於1億元以下的住宅物業，從價印花稅税率維持不變，佔樓價4.25%。而樓價100,000,001元至109,574,470元的住宅物業，其稅率為稅款425萬元加上超過1億元部份的款額的30%。而樓價超過109,574,471元或以上，稅率則為6.5%。

新稅款大幅增加53%

假設市場錄得一宗樓價1.1億元的豪宅成交個案，加稅前的稅率為4.25%，稅款為467.5萬元。惟在加稅後，稅率將大升至6.5%，稅款增加至715萬元，稅款大幅增加53%。