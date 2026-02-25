預算案2026｜豪宅加稅　萊坊指非適宜時機　削投資意欲、拖慢復甦

【財政預算案2026、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣、加辣、加甜】財政司司長陳茂波今日（25日）公布2026-27年度《財政預算案》，將調整1億元以上的住宅物業交易印花税，由樓價4.25%調高至6.5%，估計每年可增加約十億元收入，2026年2月26日起生效（明日生效）。



萊坊高級董事及住宅物業代理部主管劉文華認為，在目前住宅市場仍處於調整階段、成交量偏低的環境下，進一步提高高端住宅的交易印花稅，並非適宜的政策時機。

削弱高端住宅市場流動性、投資意欲

他指出，儘管相關調整僅涉及一億元以上的住宅交易，佔整體市場約0.3%，但在住宅市場仍處於調整期、成交量偏低的情況下，上調交易印花稅由4.25%至6.5%，將進一步提高交易成本，削弱高端住宅市場的流動性及投資意欲，對市場情緒和信心造成額外壓力。高價住宅市場具一定指標作用，其成交受壓，或拖慢整體住宅市場的復甦步伐。

物業加稅需審慎考慮市場承受力、政策節奏

相比之下，向大型跨國企業徵收全球最低稅及香港最低補足稅屬具結構性及長遠效益的開源措施，對本地房地產市場的直接影響有限。萊坊認為涉及物業交易的加稅安排，均需審慎考慮市場承受力及政策節奏，以免在市場尚未回穩之際，進一步抑制資本流動及投資活動。

萊坊高級董事及住宅物業代理部主管劉文華。

南區豪宅。

逾1億元以上住宅物業交易印花税調高至6.5%

據政府公佈，樓價低於1億元以下的住宅物業，從價印花稅税率維持不變，佔樓價4.25%。而樓價100,000,001元至109,574,470元的住宅物業，其稅率為稅款425萬元加上超過1億元部份的款額的30%。而樓價超過109,574,471元或以上，稅率則為6.5%。

新稅款大幅增加53%

假設市場錄得一宗樓價1.1億元的豪宅成交個案，加稅前的稅率為4.25%，稅款為467.5萬元。惟在加稅後，稅率將大升至6.5%，稅款增加至715萬元，稅款大幅增加53%。