做大經濟照顧民生　房屋政策因時制宜

今年的財政預算案在日前公佈，主題是「創科驅動、金融賦能、多元發展、關愛惠民」，財政司司長陳茂波強調要一邊做大經濟，一邊照顧民生。民生是發展之本，這份預算案從上調各項免稅額度、寬減薪俸稅與利得稅，為市民和企業減負紓困，到延長長者醫療券獎賞計劃、增加康復服務名額，守護弱勢群體生活；從預留資金支援大埔火災後續安置、推進樓宇更新，到為青年提供實習機會、助力中小企業開拓市場，每一項舉措都直擊民生痛點，回應社會訴求。



預算案兼顧住房、教育、文體旅等多元發展，未來5年提出19.6萬個公營房屋單位的供應計劃，16.6億元文旅發展撥款，讓發展成果更多更公平惠及全體市民。在私營房屋方面，未來5年私人住宅每年平均落成量約1.7萬個單位，與去年的預測水平相近；未來3至4年一手私人住宅潛在供應量約10.4萬個單位。房屋供應繼續維持在高位，沒有刻意減少，符合目前熾熱的市場需求，這是一件好事，保持足夠的住宅供應，中長期對樓價有舒緩作用。一個穩定健康的物業市場，既可幫助市民置業安居、改善生活環境，又可促進經濟增長及產業鏈的發展。

預算案支援商業物業市場發展

港府繼續一年內不推售一般商業用地，也是明智之舉，反映政府了解商業市場仍然嚴峻，政策因時制宜；破例容許港投公司可夥拍其他長期資本基金，例如外國的主權基金，物色香港優質商業樓宇投資，就如中環商廈，一來可「執平貨」，亦可鞏固商業樓宇市場信心；同時引進辦在招商引資時，亦可轉介來港開設公司的企業，進駐這些商業樓宇，有助企業來港落戶運作，可說一舉多得。此安排有利香港商業物業市場發展，尤其是核心地段的商廈，灣仔北到中環一帶的甲廈空置率已經有所改善，從前年12.2%減至今年10.1%左右，與正常的8%空置率很接近。顯然，許多外資投行和各種基金已紛紛進駐香港核心地段商廈，租售筍盤買少見少。

至於超級豪宅印花稅上調，成交價逾1億元的住宅物業的從價印花稅，稅率從4.25%上調至約6.5%。起初外界認為在觀感上不太好，為何剛剛復甦的樓市就馬上加辣打壓呢？回想一下，1億元以上的豪宅成交只佔整體交投的0.3%，採用「能者多付」原則，讓富者多付一點印花稅支援庫房，也是無可厚非。有能力購買1億元房屋的買家，多付2百多萬印花稅不算什麼負擔，相信過多幾個月市場就會慢慢淡化。而一般自住及中小型物業，沒有加辣，全面撤辣後的結構維持，只是最頂層市場受一點影響。政府明顯只針對超高價豪宅而非整體樓市，對大眾用家市場影響有限。而港府土地方面的收入，則側重在住宅土地招標，而非商業用地。

三架馬車並行發展 對香港最有利

今年農曆新年伊始，政府部門、各大社團和銀行金融機構紛紛拜年聚會，大家都預期馬年是好年，香港經濟將迎來一片好景。去年香港GDP錄得3.5%增長，是近年新高，今年普遍預測也會有3.5%增長，須知道香港屬於比較發達城市，3.5%的增長非常不容易。房地產是香港經濟支柱，長期為香港經濟帶來巨大貢獻，港府制定政策非常重視，況且本港將來朝著千萬人口城市發展，房屋足夠供應和流通非常重要。馬年象徵駿馬奔騰，馬到功成！筆者再次提倡香港經濟應該三架馬車並行發展，缺一不可，金融、地產、創科三大產業同步騰飛，香港未來更加繁榮！

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。