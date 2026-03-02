十大屋苑周末錄16宗成交　按周反彈逾倍　創4周新高

十大屋苑本周末錄得16宗成交，按周反彈128%，創4周新高，零成交屋苑大幅下跌至1個，只有麗港城未能錄得交投。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年長假期後，睇樓活動及成交步伐已全面恢復，市場僅僅休息了一周，隨即再次起動，反映市場購買力強，樓市去年第四季的一連串有利條件持續，買家對後市充滿信心，紛紛加快入市步伐，延續上季置業紅潮，料交投持續暢旺。



港島區方面，三大屋苑均有成交。太古城本周末同樣錄得1宗成交，成交單位為富山閣高層H室，實用面積690平方呎，三房一廁間隔，望西北市景，現零議價以1000萬元成交，折合實用呎價元14493元。原業主於1990年6月僅以132.5萬元購入該址，持貨長達36年，一直作自住用途，是次沽貨賬面大幅獲利867.5萬元，單位升值6.5倍。

太古城。（資料圖片）

九龍區方面，黃埔花園本周末交投活躍，兩日錄得3宗成交，其中包括屋苑2期5座低層G室，單位實用面積389平方呎，擁兩房間隔，望街景，剛於市場以600萬元成交，折合實用呎價15424元。據悉，原業主於2019年5月以735萬元購入單位，持貨已7年，現轉手賬面需蝕讓135萬元離場。

新都城本周末錄得1宗成交，屋苑2期3座高層D室，實用面積441平方呎，兩房間隔，現以625萬元成交，折合實用呎價14626元。原業主於2019年11月以732萬元購入該址，現轉手賬面需蝕讓107萬元離場，單位貶值15%。

新都城。（羅敏妍攝）

新界區方面，嘉湖山莊本周末錄得3宗成交。麗湖居5座中層E室，實用面積446平方呎，兩房間隔，原以430萬元放售，現時成交價406萬元，平均實用呎價9103元。據悉，原業主於2010年1月以133萬元購入單位，持貨已16年，現轉手賬面可獲利273萬元離場，單位期內升值超過2倍。