香港置業：貨尾量連跌13個月至16460伙、創3年半新低

新盤市況轉旺，貨尾量繼續減少。香港置業研究部董事王品弟表示，新盤銷情持續暢旺，累積貨尾量拾級而下；據香港置業資料研究部資料顯示，最新2月底全港累積貨尾量(包括樓花及現樓)錄約16,458伙，連跌13個月，創42個月即3年半新低，更由去年1月高位約23,121伙累減約6,663伙，減幅達28.8%。



每月累積貨尾量

若以三區劃分，當中九龍區(包括將軍澳及西貢)減幅最多，由去年1月約12,993伙減少約4,244伙，至今年2月約8,749伙，減幅達32.7%；其次為新界區，由去年1月約6,602伙減少約1,599伙，至今年2月約5,003伙，減幅達24.2%；而港島區(包括愉景灣)由去年1月約3,526伙減少約820伙，至今年2月約2,706伙，減幅亦達23.3%。

今年首2個月貨尾盤銷情俏 成交量佔近6成

2月適逢農曆新年，屬傳統樓市交投淡季，發展商減慢推盤步伐，於期內未有推出全新盤；儘管如此，據香港置業資料研究部綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，2月新盤市場承接過去1年的旺勢，成交宗數企穩逾千宗水平，錄約1,411宗；計及2月，一手已連續13個月錄逾千宗成交。

在2月未有全新盤應市的情況下，除了持續銷售1月推出的項目外，貨尾盤成為銷售主力；若以項目推售年期劃分，在今年首2個月約3,822宗一手成交中，期內推售的全新盤錄約1,639宗成交，佔約43%；而去年或之前推售的項目(貨尾盤)錄約2,183宗成交，則佔約57%。

今年首2個月貨尾盤成交量啟德居榜首

若以地區劃分貨尾盤於今年首2個月的成交量，當中啟德以約462宗成交居榜首；其次為將軍澳，以約247宗貨尾盤成交排第二；茶果嶺、油塘及鯉魚門以約224宗貨尾盤成交排第三，屯門及錦田南分別以約131宗及130宗貨尾盤成交躋身第四及五位。

2026年首2個月一手成交量按全新盤與貨尾盤劃分