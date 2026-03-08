華懋尖沙咀「瑜意」加推68伙　折實均價22416元、最平551.53萬

華懋集團尖沙咀住宅項目「瑜意」（ZENDO HOUSE）今日（8日）加推2號價單，提供68個單位，折實平均呎價22,416元，較上周首張價單50伙的折實平均呎價21,038元，高出約6.5%。發展商表示，是次屬原價加推，預計最快本周發售。



華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，瑜意自上周五起開放示範單位後，截止今午已錄逾4,000人次參觀，新加推的2號價單，包括首次推出的開放式及1房連儲物室戶型。

2號價單提供68伙，包括10伙開放式、52伙一房及6伙兩房單位，實用面積274至444平方呎，以最高折扣率17%計算，折實價551.53萬至1,152.53萬元，折實呎價19,576至25,958元。

資料顯示，「瑜意」首張價單提供50伙，涵蓋一房至兩房，當中一房佔45伙，兩房佔5伙，實用面積281至440平方呎。價單售價由642.6至1,265.6萬元，價單呎價22,345至28,764元，扣除最高17%折扣優惠，折實售價533.35萬至1,050.44萬元起，折實呎價18,546至23,874元。整批折實平均呎價21,038元。項目預計關鍵日期為2026年9月16日。

瑧玥2026年推30伙 折實呎價21008元

參考近年同區或鄰近新盤開價，瑧玥在2026年3月推出，首批提供30伙，折實平均呎價為21,008元。另瑧爾於2025年11月推出，首批提供30伙，折實平均呎價為20,610元；高臨於2024年4月推出，首批提供52伙，折實平均呎價為19,388元。另本木於2020年10月推出，首批提供50伙，折實平均呎價為23,928元。

↓↓16樓B室一房無改動示位↓↓

↓↓16樓B單位一房經改動示位↓↓