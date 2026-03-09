一手搶焦點　十大屋苑成交急跌62.5%　5個屋苑「零」成交！

十大屋苑本周末錄得6宗成交，按周跌62.5%，零成交屋苑錄5個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新春過後，市況向好，各大發展商把握時機，紛紛接連推盤，一手市場千帆並舉，貨尾銷售亦暢旺，週末吸引不少買家到示範單位參觀比較，分散二手注意力，短期內二手市場略為受壓。



港島區方面，太古城本月暫錄6宗成交，週末錄一宗成交，本行促成富天閣高層D室，實用面積760平方呎，採3房1套間隔，望東南內園景，現以1,412萬元獲用家承接，折合實用呎價18,579元。據了解，原業主於1994年12月以600萬元購入單位，持貨32年，是次轉手賬面獲利812萬元，單位升值1.4倍。

太古城。（資料圖片）

九龍區方面，近期市場焦點落於一手新盤，二手注意力被分散，黃埔花園、美孚新邨週末只錄一宗二手成交，料短期內二手交投受壓。

新界區方面，映灣園本周末錄得1宗成交，單位為12座中層H室，實用面積927平方呎，三房套房間隔，現以1039.9萬元易手，折合實用呎價11218元。原業主於2005年以451萬元入市該址，現沽貨賬面獲利588.9萬元，單位21年升值131%。