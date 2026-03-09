林溢欣入股智慧出行初創「黃蜂集團」　1170萬購新蒲崗東傲8車位

主攻智慧出行及新能源相關業務的初創企業「黃蜂集團」，由「租轉買」以約1,170萬元購入新蒲崗東傲合共8個車位，平均每個車位作價約146萬元。值得留意，「黃蜂集團」，新近獲「補習天王」林溢欣（YY Lam）入股。



美聯工商營業董事莊梓榮表示，「黃蜂集團」為香港近年冒起的本地品牌，主力發展智慧出行及新能源相關業務，旗下包括共享汽車平台GoSwap、智能停車場品牌ParkingBees等。集團最近獲知名「補習天王」林溢欣（YY Lam）入股，近期積極由租轉買，反映對相關產業前景充滿信心。

「黃蜂集團」擴充其停車場、充電設施網絡

他又指，「黃蜂集團」有意擴充其停車場及充電設施網絡，隨即篩選多個潛在車位項目，最終成功鎖定新蒲崗東傲車位。該物業地理位置優越，鄰近未來發展核心地帶，且具備整合智能停車系統及電動車充電設施的條件，配合集團業務發展需要。

業內人士指出，是次收購除屬資產配置外，亦有助配合集團智能停車及電動車充電設施佈局，為未來業務拓展預留空間。該集團旗下的AI ParkingBees品牌現時在香港營運多個停車場項目，近期開始由租轉買，逐步建立自有資產組合。

中文補習名師林溢欣

「黃蜂集團」創始人為林溢欣舊生

林溢欣表示，「黃蜂集團」創始人為其舊生，想法具前瞻性，值得支持。近年電動車普及速度加快，加上共享出行模式逐漸成熟，相關產業具長遠發展空間。他認為黃蜂集團的業務具協同效應：「由共享汽車、停車場管理到充電設施，其實是一條完整產業鏈，發展方向清晰」。林溢欣又補充，是次入股並非純粹財務投資，而是看好團隊的技術能力及執行力，希望透過自身品牌及市場經驗，協助企業在市場推廣及策略發展上更進一步。

新蒲崗東傲。