會展一姐李玉霞：5月首辦國際動漫展　推動IP經濟創造價值

會展管理公司表示，「香港國際動漫展」(Hong Kong Comic Con)將於5月，首次在灣仔會展中心舉行，為香港發展文創藝術IP經濟創造價值，帶來更多機遇。



會展管理公司董事總經理梅李玉霞表示，「香港國際動漫展」以國際流行文化為主，邀請到曾經演出真人版動漫電影演員，以及國際級人氣漫畫家，到場跟入場人士近距離接觸，活動亦吸引各地動漫迷來港，為香港帶來經濟效益。

對於中東局勢不明朗，梅李玉璦表示，在局勢動盪下，香港在政府政策、國際交通運輸、經商環境，均保持穩定及一致方向，對於國際會展業客戶有一定吸引力，坦言「在危機中或有商機」。

而今年7月首度來港、中東首屈一指的科技展「LEAP East」，梅李玉璦表示目前計劃並無改變，將如常來港辦展，租用場地已等同會展中心二期的近八成空間，涉及35,000平方呎的展覽面積。

對於目前會展人手情況，梅李玉霞表示會展團隊固定有大約600至700人，並且可透過聘用散工應付人力需求，現時沒有直接僱用外勞，但其中一隊數十人的保安團隊，是由外判公司從內地招募，服務質素和培訓良好，公司不排除在必要時會聘用外勞，目前正研究何時需要引入。