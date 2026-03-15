美聯：二月內地客入市宗數升一成、金額增兩成　最鍾情呢個屋苑！

內地買家資金流入香港樓市動力持續強勁，據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，今年二月內地買家（以買家姓名的英文拼音鑒別）於本港一二手住宅市場的註冊量共錄1,365宗，金額約155.8億元，宗數按月上升約10.4%，金額更按月顯著攀升約23.1%。



美聯物業分析師岑頌謙指出，內地買家入市宗數連續12個月超越千宗水平，金額亦連續9個月突破百億元，雙雙創自2010年有紀錄以來最長，可見內地買家積極入市港樓的趨勢持續。自去年起，人民幣兌港元匯率呈現顯著升值趨勢，隨著人民幣升值，增加香港資產的吸引力，料有助推動內地買家持續入市港樓。

（美聯數據）

啟德以24.3億元成為內地買家吸金王

今年2月內地買家於一、二手住宅市場共投入約155.8億元，若以地區劃分，內地買家一向追捧的啟德區，以約24.3億元居首；中西區以約17.5億元緊隨其後；西貢區以約10.3億元排第三位；北角區則以約8.8億元位列第四；黃竹坑/深灣以約7.3億元躋身第五位。

（美聯數據）

新盤成內地資金主戰場 逾六成金額投入新盤市場

值得注意的是，今年二月內地買家共投入約155.8億元於一、二手住宅市場，其中一手物業金額高達約95.6億元，佔比高達61.4%，顯示他們的購買力集中於新盤市場，積極度遠高於二手物業。

SIERRA SEA涉資最高 啟德四盤入十大榜

若單以新盤計算，二月份內地買家涉及金額最多的新盤項目為西沙SIERRA SEA（約9.8億元）；排第二位的是西半山天御（約6億元）；排第三位的是北角嘉居．天后（約4.7億元）。

值得留意，二月內地買家涉資一手金額最高的十大新盤中，啟德區共佔四個項目，包括天璽．海（約3.8億元）、天瀧（約3.5億元）、天璽．天（約3.4億元）、維港．灣畔（約2.9億元），足見啟德新盤作為內地資金焦點的地位。

（美聯數據）