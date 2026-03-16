新盤熱賣帶動氣氛　十大屋苑周末成交重回雙位數　按周升83%

十大屋苑本周末錄得11宗成交，較上周末的6宗反彈83.3%，僅美孚新邨、黃埔花園及嘉湖山莊三個屋苑未有錄得成交。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市氣氛持續暢旺，新盤市場表現尤其強勁，本周末瑜意及雲向兩個全新盤齊齊展開首輪銷售，帶動一手成交急增，加上貨尾盤亦錄得理想銷情，一手市場周末合共錄得超過380宗成交。新盤熱銷進一步推升整體市場氣氛，帶動二手市場買家加快入市，部份新盤向隅客亦極速回流，令二手成交顯著增加。



港島區方面，太古城本周末錄得1宗買賣成交，單位為富山閣高層G室，實用面積684平方呎，採3房間隔，獲買家以1070萬元承接，實用呎價15463元。原業主於2013年以850萬元購入單位，持貨約13年，賬面獲利220萬元，單位升值26%。

太古城。（資料圖片）

康怡花園本周末錄得3宗成交，包括兩宗三房及一宗兩房，創下自2024年12月以來近16個月新高，包括C座高層1室，實用面積594平方呎，三房間隔，獲用家以888萬元承接，實用呎價14949元；E座中層5室，實用面積596平方呎，三房間隔，成交價800萬元，實用呎價13423元。

九龍區方面，新都城本周末錄得2宗成交，包括3期2座中層B室，實用面積406平方呎，兩房間隔，成交價650萬元，實用呎價16010元。另外，3期4座低層E室，實用面積631平方呎，三房套房間隔，成交價825萬元，實用呎價13074元。

新都城。（羅敏妍攝）

新界區方面，沙田第一城本周末交投氣氛比上周末好轉，錄得2宗三房成交，包括22座低層E室，實用面積約504平方呎，成交價573萬元，實用呎價11369元。另亦錄21座中層B室成交，實用面積約451平方呎，成交價548萬元，實用呎價12151元。