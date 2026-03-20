港島南岸壓軸DEEP WATER SOUTH推6A期MONT BLUE　戶型多元化

深水灣壽臣山4房靚景樓王 成交呎價創新高近$5.1萬

港島南區向來是傳統豪宅地段，該區薈萃多間頂級私人會所，如深灣遊艇會、香港哥爾夫球會，加上頂級國際學校及本地名校雲集，出入多為名門望族，生活品味不言而喻。由會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸壓軸一期「DEEP WATER SOUTH」僅兩站即可到達金鐘，交通極為便利。

近日正式亮相，項目坐落於港鐵站及The Southside商場上蓋，更位處整個港島南岸的大單邊位邊，坐深水灣壽臣山一線景致，率先推出的第6B期GRANDE BLANC純大宅府邸，有價有市，最新的4房「樓王」招標成交呎價近$5.1萬，成交價最高近$8,644萬，雙雙創項目新高。項目載譽推出第6A期MONT BLUE，標準單位面積為334至922平方呎不等，涵蓋1房至3房戶型，迎合更多不同買家需要。

發展商素有豪宅專家的美譽，曾打造「MOUNT NICHOLSON」、「1PLANTATION ROAD」等超級豪宅，將高規格設計以「南法貴族生活」為主題打造「DEEP WATER SOUTH」。港島南地段顯赫、加上前迎深水灣、壽臣山壯麗山海景致，項目推出後隨即成為豪宅市場焦點。

逾10萬呎雙會所引入南法度假風 每戶可享會所面積比例為港島南岸眾多期數之最

項目會所規模龐大，總面積超過10萬平方呎，會所The Marina由國際設計團隊Rottet Studio以「南法度假生活」為主題打造而成，提供超過50項設施，當中更包括13項更提供預約服務，多項配置均創下「港島南岸之最」。在運動配套方面，項目引入了本地住宅會所較罕見的標準劍擊場及匹克球球場，滿足住戶對多元化運動的需求。

會所設計追上潮流，特別設有全港住宅會所罕有的標準匹克球球場。

乘著金牌狂熱，劍擊運動廣受歡迎，會所內的標準劍擊場港島南岸獨有，將為住戶提供互相切磋劍技的場地。

此外，會所設有約5,900呎的水主題空間，當中最具特色的是梯級式無邊際泳池，設計上讓住戶在游泳時能同時觀賞深水灣與壽臣山的景致。其餘設施還包括長達150米的法式園林走廊、以康城為主題的私人影院、法式茶園及兩座奢華宴會廳。針對家庭客群，園內亦設有「利曼小車手」賽車場及以旋轉木馬為靈感的「童樂木馬世界」兒童遊樂設施。另外 住戶可以經項目特設嘅專屬通道直達港島南岸中央會所，享用室內泳池及多用途運動場等設施。此外，住戶可透過Club Wheelock享有延伸至集團旗下餐飲與酒店的各類禮遇。

港島南岸獨有的梯級式無邊際泳池景觀開揚，讓住戶一邊暢泳一邊飽覽壽臣山美景。

園內以法國著名的利曼賽車打造「利曼小車手」賽車場，滿足孩子的賽車夢。

會所設兩大奢華宴會廳均可飽覽壽臣山景，招呼親朋一流。

示範單位直擊 3.3米高樓底具空間感

在單位設計方面，6A期MONT BLUE展現了極高水準的工藝與空間感，提供334至922平方呎不等的戶型。單位擁有高度達3.325米的高樓底，屬市場罕有配合大面積玻璃窗採光，令整體空間感更顯充裕。大廈外牆採用玻璃幕牆設計，選用高效能三層中空夾層玻璃配低幅射鍍膜，不僅能引入自然光，更有效阻隔紫外光及調節室內溫度，實踐現代綠色建築理念。

以第2座（2A）38樓A單位為例，實用面積922平方呎，採三房一套連工作間設計。全屋設計靈感源自法國南部蔚藍海岸貴族府。單位配置上同樣注重細節，例如獨立梗廚選用了全系列Gaggenau電器，包括酒櫃、蒸爐及燒烤爐等高端配置。景觀方面，客廳與三間睡房同向，可飽覽近南法水主題空間及蔚藍泳池景致，遠眺深水灣及壽臣山。

客飯廳寬敞並設歐式壁爐，配搭多人餐桌後空間充裕，氣派盡現。

工作間改裝為品酒空間，設紅酒櫃及吧枱，可與三五知己一起品嚐珍藏美酒。

主人套房空間寬敞，住戶可打造落地玻璃衣櫃及放置雙人床，空間感十足。

睡房 2 則變為書房，突顯其空間的多功能性與實用性。

另一參考單位為第2座（2C）38樓C單位的兩房一套戶型，實用面積563平方呎，兩房屬市場主流需求之一。兩房一套屬港島南岸罕有的獨特戶型，備有兩個浴室，一家人生活都更方便。獨立梗廚同樣配備全系列Gaggenau電器，客飯廳設計方正，即使放置大型餐桌後仍有充裕活動空間，部分設計更加入歐式壁爐裝飾。保安方面，單位大門配備Yale電子門鎖，支援指紋、密碼、感應卡及機械匙解鎖，而單位內更設有視像對講機，住戶可以透過視像對話遠端確認訪客身份，為住戶帶來智能及貼心保障。

實用長方形大廳方便擺放傢俬，以落地玻璃趟門連接露台，坐擁項目園林及南朗山翠綠景色。

主人房開則方正，貼心預留衣櫃位，更配置電插座，方便日常充電。

浴室內外皆顯心思，主人浴室與客廁均裝設浴室寶，保持乾爽。鏡櫃結合石紋透光LED燈箱，主浴更增設特色玻璃壁燈，營造脫俗氛圍；配合儲物空間充足的洗手盆櫃，兼顧美學與實用。

(資料及相片由客戶提供)