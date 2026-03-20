日出康城海瑅灣I 招標沽61伙　吸金逾8.86億　大手客逾1.3億掃9伙

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，今日（20日）招標賣254伙向海單位，即日沽出61宗，成交價全數逾千萬，合共吸金逾8.86億元，當中有大手客逾1.3億元連掃9伙。



首日招標沽61伙 吸金逾8.86億

發展商表示，項目首日招標沽61伙，全數逾千萬元成交，合共吸金逾8.86億元，當中成交最高成交呎價為22,290元，屬三房連工作間及洗手間間隔，位於第1A座38樓A單位，實用面積891平方呎，以1,986萬元沽出，呎價22,290元。

大手客斥資逾1.3億連掃9伙

另外，有大手客斥資逾1.3億元連掃9伙海瑅璟三房。發展商指，海瑅璟的三房受買家歡迎，連錄26宗成交，最高成交呎價單位為第2B座60樓A單位，成交價為1,586萬元，呎價20,465元。