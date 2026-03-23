置業熱潮持續一二手齊旺　十大屋苑周末11宗成交　按周持平

十大屋苑周末錄得11宗成交，按周持平，連續兩周維持雙位數水平。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市氣氛持續暢旺，周末Deep Water South及雲向兩大新盤同步推售，銷情理想；一手市場的熱賣提振用家入市信心，同時部份向隅客亦回流二手市場物色心水單位。市場目前呈現齊旺局面，置業熱潮正持續蔓延。



港島區方面，三大指標屋苑均錄成交。太古城本周末錄3宗成交，屬近7個周末新高，平均實用呎價約14,176元。其中，市場錄得洞庭閣低層D室成交，單位實用面積489平方呎，以685萬元成交，平均實用呎價14,008元。

太古城衛星閣低層A室成交，單位實用面積689平方呎，屬3房間隔，向內園景，獲用家以990萬元承接，折合實用呎價約14,369元。據悉，原業主於2022年4月以1,000萬元購入單位，持貨近4年，是次轉手賬面輕微蝕讓約10萬元離場。

太古城。（資料圖片）

海怡半島本周末錄得1宗成交，單位為10座中層H室，實用面積869平方呎，4房1套間隔，享開揚海景，最新以1,490萬元成交，折合實用呎價約17,146元。

海怡半島

九龍區方面，區內本月有多個新盤蘊釀發售，搶去二手市場目光，4個指標屋苑中有2個各錄1宗成交。新都城本周末錄1宗成交，較上個周末減少一宗，成交單位為2期1座中層H室，實用面積538平方呎，3房1套間隔，最新以805萬元成交，折合實用呎價14,963元。

麗港城周末錄1宗成交，與上周相同。成交單位為25座中層G室，實用面積517平方呎，2房間隔，成交價623萬元，平均實用呎價12,050元。據悉，原業主於2006年以180萬元購入單位，是次轉手賬面獲利443萬元，單位升值2.5倍。

麗港城 。（資料圖片）

新界區方面，樓市持續旺勢，嘉湖山莊本周末錄得3宗成交，平均實用呎價約8,619元。當中成交單位之一為樂湖居1座低層A室，實用面積639平方呎，屬3房套間隔，最新以533.8萬元成交，折合平均實用呎價約8,354元。據悉，原業主於2019年4月以592.5萬元購入單位，持貨約7年，是次轉手賬面蝕讓約58.7萬元或約1成離場。

映灣園本周末錄得1宗成交，按周持平，屋苑已連續4個周末錄得成交。成交單位為3座中層E室，實用面積520平方呎，最終以約540萬元成交，折合實用呎價約10,385元。