首匯今賣123伙　4小時沽清　大手客斥7140萬購10伙

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第五期首匯CHESTER 今日（28日）首輪銷售123伙，項目日前截收約4,100票，以價單發售123伙計，超額約32倍。項目今日同時招標推售8伙特色戶。



【1630】首匯今日以價單推售123伙，開售約4小時已沽清。

【15:20】有市場消息指出於大手客時段暫沽出約92伙。

【14:30】首匯今日於美麗華銷售中心推售首輪123伙單位，開售1.5小時内，A1組時段出現多組大手客，當中有同一組大手客以兩籌號認購共10伙單位。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄得一組客戶以兩籌號，斥資逾7,140萬購入首匯8伙兩房及2伙一房。

【14:25】美聯物業高級董事布少明表示，今日首匯開售反應熱烈，該行有內地客連環購入5伙，分別為3伙兩房連儲物房，及2伙一房，涉及金額約3,720萬元。

【13:00】發展商表示，首匯於今日（28日）第一輪銷售前，已沽出3個招標單位，全部採用90天付款辦法，套現總額超過5,551萬元。成交的招標單位分別為29樓A單位，設有四房一套並連工作室，實用面積850平方呎，連445平方呎私人平台及719平方呎天台；27樓A單位，四房一套間隔，實用面積600平方呎；以及5樓E單位，兩房連儲物室，實用面積370平方呎，並連99平方呎私人平台。

其中，最高成交金額及呎價均為頂層單位29樓單位A，成交金額為2,982萬元，成交呎價35,082元。

中原陳永傑料價單123伙一Q清枱

【13:00】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目鄰近港鐵紅磡站及理工大學，收租回報具保證，回報可達四厘，吸引投資者進駐，該行今日出席客戶當中約半數為投資者。該行最大手客戶打算斥資約4,000萬購入項目8伙作長線收租之用。料今日價單發售123伙可一Q清枱。

3月迄今一手成交逾1,800宗，今年首季一手成交已超越5,700宗，屬2013年一手新例後13年首季新高。美伊戰事未對香港樓市造成嚴重影響，本月成交量旺勢持績，於成交支持下，樓價升勢將維持。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

美聯布少明：大手客擬5000萬購6伙

【11:30】美聯物業高級董事布少明表示，首輪推售的「首匯」，該行客戶中，九龍區客人佔約7成，而港島及新界區客人共佔約3成，項目用家比例約佔6成，投資客則佔4成，料呎租可達70元，租金回報料逾4厘。該樓盤上車門檻較低，年輕客比例佔約7成。項目亦受內地客歡迎，佔約5成。該行更有大手客擬斥資約5,000萬元購買6伙2房單位。

美聯物業高級董事布少明。

首輪銷售123伙 入場費522.81萬

首輪銷售123伙，折實平均呎價21,228元，實用面積由265至534平方呎，扣除最高折扣10%後，折實售價由522.81萬元至1,225.62萬元，折實呎價18,882元至24,520元。

入場單位為6樓H室，實用面積265平方呎，屬一房間隔，扣除最高折扣10%後，折實價522.81萬元。

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民。

首匯共設241伙

首匯共設241伙，主打兩房至三房，合共提供超過六成，並首設四房一套戶型。按戶型劃分，一房戶佔66伙，實用面積228至274平方呎；兩房戶佔111伙，實用面積309至415平方呎；三房戶佔42伙，實用面積493至534平方呎。

另設有21伙四房一套單位，實用面積560至600平方呎，以及1伙四房一套連工作室單位，用面積850平方呎。

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第五期首匯CHESTER 。

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