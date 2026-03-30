十大屋苑周末18宗成交　按周增63.6%　創八周新高

十大屋苑本周末錄得18宗成交，按周升63.6%，連3兩周維持雙位數水平，創8週新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市氣氛持續暢旺，週末一手成交近400宗，本月一手成交已超過2千宗，新盤銷情理想，部份向隅客亦回流二手市場，樓價於第一季升勢明顯，不少買家感遲買會貴，紛紛加快入市，價量亦升，樓市呈一二手齊旺局面，料旺市可持續至第二季。



港島區方面，太古城本周末錄5宗成交，屋苑最新錄得金星閣低層H室成交，單位實用面積582平方呎，2房間隔，議價後以943萬元成交，平均實用呎價16203元，屋苑本月至今暫錄約29宗二手成交。

太古城。（資料圖片）

九龍區方面，美孚新邨本周末錄得5宗成交，包括一期百老匯6號中層B室，實用面積913平方呎，3房套間隔，剛以1082萬元易手，折合實用呎價11851元。據悉，原業主於1999年以319萬元入市，持貨27年，是次轉手賬面獲利763萬元，期內升值239%。

美孚新邨。

新界區方面，嘉湖山莊本周末錄得2宗成交，平均實用呎價約8660元。成交單位包括美湖居5座中層E室，實用面積441平方呎，屬2房間隔，最新以436萬元成交，折合平均實用呎價約9887元。據悉，原業主於2009年以125萬元購入單位，持貨約17年，是次轉手賬面獲利約311萬元或約2.5倍離場。

沙田第一城3月暫錄18宗買賣成交，分行剛促成18座高層E室，單位建築面積622平方呎，實用面積504平方呎，3房間隔，開價約720萬元，議價後以718萬元成交，平均實用呎價14246元，屬同類單位近期新高。

新買家為外區內客，已搵樓約1個月時間，見單位屬高層，採光度好，加上開則實用，即決定承接單位作自住之用。原業主於2012年以380萬元買入單位，持貨約14年，帳面獲利338萬元，期內升值約89%。

嘉湖山莊。（香港01相片）

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