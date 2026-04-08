十大屋苑周末11宗成交　按周減少38.9%　五天長假累錄22宗

十大屋苑本周末錄得11宗成交，按周減少38.9%，5天復活節及清明節長假期合共錄得約22宗成交，較去年清明節4天假期的16宗有所增加。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，長假期分散了部分買力，但整體市況依然暢旺；由於業主看好後市，加上各區盤源開始短缺，市場已出現反價跡象，買家或需時適應。



港島區方面，受清明及復活節長假期影響，買賣雙方外遊或掃墓令交投放緩。康怡花園5天假期累計錄得2宗成交，均於周末促成。成交包括R座中層2室，實用面積466平方呎，2房間隔，最新以730萬元成交，折合實用呎價15,665元。據悉，原業主於2009年以281萬元購入單位，持貨17年，是次轉手賬面獲利449萬元，單位升值1.6倍。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

九龍區方面，黃埔花園周末錄1宗成交，5天假期合共錄2宗。成交單位包括11期13座高層A室，實用面積505平方呎，2房間隔，成交價743萬元，折合實用呎價14,713元。

市況向好刺激買家入市意欲，美孚新邨本周末錄4宗成交，5天假期合共錄6宗，平均實用呎價11000元。

黃埔花園

新界區方面，天水圍嘉湖山莊交投暢旺，本周末錄得2宗成交，5天假期累計錄6宗。目前市場盤源收窄，區內樓價硬淨，議價空間約1至2%。成交單位包括，樂湖居10座高層H室，實用面積549平方呎，採3房間隔，最終以533萬元成交，折合實用呎價9,709元。據悉，原業主於2024年3月以460萬元購入單位，持貨約2年，是次轉手賬面獲利73萬元，單位升值15.9%。

映灣園交投平穩，周末錄得1宗成交，5天連假累計錄2宗。成交單位包括16座中層A室，實用面積912平方呎，屬3房連套房間隔，享開揚海景，最終以945萬元易手，折合實用呎價10,362元。

嘉湖山莊。（香港01相片）

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